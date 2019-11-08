年度最大旅展ITF開跑 寒假春節預購雄獅超優惠

2019-11-08 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



年度觀光旅遊業最大盛事「2019台北國際旅展」，於11月8日~11日於台北南港展覽館隆重登場，此時正是搶購跨年、寒假春節親子遊，與早鳥搶購2020年連假行程的最佳時機，加上恰逢雙11購物節檔期，長期引領旅遊趨勢、實踐O2O虛實整合策略的雄獅旅遊（2731）以「你的探索，我的旅程」做為今年旅展新主張，期望透過深度探索消費者需求，成就每一位旅人的難忘旅程。

今年雄獅旅遊線上和實體旅展皆推出眾多優惠行程，為歡慶雙11，11月11日當天更加碼推出超值行程1,111元起、超殺組合買一送一，以及超省1元加價購等好康線上活動。

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此外，只要在雄獅旅遊攤位上傳與米奇合照，即贈限量美國主題購物袋，還有機會抽中價值2,945元的美國加州迪士尼樂園門票。旅展期間購買美國迪士尼團體旅遊相關行程，也送限量精美迪士尼保溫瓶，加碼再抽美國迪士尼500美金的樂園禮券。11月10日更請來六位澳洲消防猛男，拍照打卡就送小禮物，報名澳洲行程，還送市場獨家《澳洲消防猛男月曆》。

根據交通部觀光局統計資料，出國旅遊人次持續攀升，國人熱愛海外旅遊，「計畫旅遊」的概念也逐漸成形，因此許多聰明精打細算的旅客紛紛選擇到台北國際旅展搶購超值行程，雄獅旅遊也推出多條萬元有找的行程：穿韓服遊景福宮五日現省3,000，旅展價7,999元起。