新北拚經濟 2020年公共建設預算588億創新高

2019-11-08 18:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



新北市政府2020年度總預算，歲入歲出差短為新北市改制以來編列最低，縮減至145億元，比上年度減少3.5億。其中，新北市府為了展現拚經濟決心，公共建設經費達到改制以來編列最高金額，588.04億元。

新北市長侯友宜今（8）日赴議會報告新北市2020年度總預算，歲入計列1,642.01億元，較2019年度增加153.89億元，歲出核列1,787.01億元，年增150.89億元。新北市議會宣讀後，交付委員會審查。

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侯友宜說，新北市長年舉債過高，為有效控制債務成長，2020年度將短絀減少到145億，比2019年度還要少；也已責成相關局處全力開發土地，將該收租金的部分都收回，達到財政開源節流。

侯友宜表示，新北市特種基金計有20個，總收入計列987.81億元，總支出核列877.81億元，本期淨利（賸餘）110億元。其中，新北市府為了展現拚經濟決心，公共建設經費達到改制以來編列最高金額，588.04億元。

有關日前中央宣布幼兒補助至3歲，新北市財政是否能夠負擔，侯友宜指出，據以往中央對地方的補助政策，都是中央負擔85%，地方政府負擔15%；至於2至3歲孩子的補助費用，究竟是中央全部負責，還是要地方負責，目前中央尚未特別說明。

侯友宜說，已責成相關局處洽詢衛福部，但衛福部還沒有具體指示，如果中央無特別指示，應該還是採取「85、15制」，這樣新北市一年要增加4,300多萬的經費，但新北市已經有0至2歲的加碼，如果2到3歲也比照0到2歲加碼部分，還要再增加1.03億元，總計增加1.47億元。

另外，新北市府在教育支出佔總預算比例呈下降趨勢，侯友宜表示，教育經費支出並未減少，甚至有增加，整體來看是因為總預算增加造成比例變少，對於議員希望教育經費可以隨比例增加，新北市府會再檢討適度做調整。