寒舍集團旅展 首日銷售超過6千萬元
2019-11-08 18:01
經濟日報 記者黃淑惠
／台北即時報導
旅展首日，寒舍集團銷售傳喜訊單日銷售超過6千萬元。台北國際旅展寒舍集團也全面搶攻商機，由台北喜來登大飯店、台北寒舍艾美酒店、寒舍艾麗酒店及自有度假休閒品牌礁溪寒沐酒店聯袂參展，首日開賣熱銷商品冠軍為「十二廚自助餐券，狂銷突破1萬5千客」。
另外，尾牙將近餐券吸引企業百萬刷手，一口氣刷下「5,000張探索廚房自助餐券，創下今日單筆銷售榜首」；除此之外，寒舍優化購物體驗推出線上旅展購物車服務，跨館購買多筆商品也可一次結帳付清，同時增添取票便利性，於全省7-ELEVEN即可IBON取票，「礁溪寒沐」祭出一泊一食及二食住宿券下殺最低27折，現買現用，狂賣超過1,000組。
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自開賣以來線上旅展及ITF現場旅展截至今日整體業績超過6千萬，另外針對明天的銷售其中MU TABLE寒沐平日雙人午餐券，加碼再祭出100組，另外，La Farfalla寒舍艾麗義式餐廳活龍蝦肋眼雙人饗宴券，特別加碼200組；現場旅展獨賣商品十二廚下午茶券每日限量10組，一組5,500元，更是首日上午立刻秒殺，推估周末買氣會更高，每日更加碼祭出50組供消費者選購。
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