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LA MER快閃 乳霜裝置藝術拍美照、小奢華體驗禮帶回家

2019-11-08 18:01經濟日報 記者葉卉軒／台北即時報導

以「貴婦乳霜」而聞名的LA MER海洋拉娜，以奇幻實驗室為主題，在華山打造快閃店，不僅可免費參觀，完成與體驗五個以歲末歡慶佳節為靈感的趣味互動大型裝置並拍照上傳Hashtag（#海洋拉娜奇幻實驗室 #LaMerWishLab），還能獲得精美體驗小禮乙份，活動到11月10日。

此外，凡在快閃店現場購買海洋拉娜產品組合，還提供品牌全新精美包裝服務，以海洋拉娜代表色綠色為主要設計色彩的全新包裝，搭配淡金色的緞帶，盡顯品牌奢華優雅的形象，淡雅高貴的同時也不失活潑，希望也能吸引更多年輕族群。

特別值得一提的是，LA MER海洋拉娜快閃店活動現場還將提供客製化的送禮傳情刻字小站，讓你可以將最好的禮物送給最摯愛的人。

同時，當完成奇幻實驗室的集章任務並掃描QR code填寫回饋單後，還可於現場兌換以乳霜質地為靈感的冬季暖心特調乙杯，感受LA MER在今年秋冬帶給大家的滿滿溫暖。

另，利用現場ipad訂購海洋拉娜商品，不限金額還贈送「愛海洋環保袋」乙只。

LA MER快閃店登台，乳霜裝置藝術拍美照。 圖／LA MER提供
LA MER快閃店登台，乳霜裝置藝術拍美照。 圖／LA MER提供
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當完成奇幻實驗室的集章任務並掃描QR code填寫回饋單後，可於現場兌換以乳霜質...
當完成奇幻實驗室的集章任務並掃描QR code填寫回饋單後，可於現場兌換以乳霜質地為靈感的冬季暖心特調乙杯，感受LA MER在今年秋冬帶給大家的滿滿溫暖。 圖／LA MER提供
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以「貴婦乳霜」而聞名的LA MER海洋拉娜，以奇幻實驗室為主題，在華山打造快閃店...
以「貴婦乳霜」而聞名的LA MER海洋拉娜，以奇幻實驗室為主題，在華山打造快閃店，可免費參觀、拍美照、獲贈品。 圖／LA MER提供
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