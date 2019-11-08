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國泰集團部署優化機隊計劃　強化集團效率

2019-11-08 18:00經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

國泰航空集團將優化旗下國泰航空、國泰港龍及香港快運的客運機隊，務求充份發揮各公司的獨特優勢，實現其發展潛力。計劃旨在讓各航空公司充份提升其營運效率，並加強協同作用，也有利出外旅遊的市民大眾。同時通過增強整體航線網絡，進一步鞏固香港作為亞洲領先國際航空樞紐的地位。

國泰集團一直積極進行機隊現代化，並將於2024年前接收已訂購的65架新飛機，包括21架科技先進的波音777-9客機、12架新一代 空中巴士A350客機、以及於2020至2024年接收32架全新空中巴士A321neo客機。

經詳細評估旗下航空公司的機隊後，集團決定由2020至2022年接收的首16架A321neo客機，將由國泰港龍營運；而其餘16架客機將於2022年起陸續加入香港快運機隊。

國泰航空行政總裁鄧健榮表示：「集團擁有四家航空公司，各有清晰的定位。國泰將繼續為全服務的國際航空公司，為顧客提供優質服務，國泰港龍為集團的地區全服務航空公司，而香港快運繼續以廉航模式獨立運作，集中服務休閒旅遊航線。華民航空為集團的全貨運航空公司，專注貨運速遞業務。」

鄧健榮說：「我們會繼續投放資源於旗下各航空公司，提升其產品和服務。全新客機乃展示我們不斷豐富顧客體驗的最佳平台，秉承「志在飛躍」積極求進及設想周到的品牌理念，透過香港樞紐帶動顧客連繫親朋好友、跨越地域界限和體驗非凡經歷。」

國泰航空集團將優化旗下國泰航空、國泰港龍及香港快運的客運機隊，務求充份發揮各公司...
國泰航空集團將優化旗下國泰航空、國泰港龍及香港快運的客運機隊，務求充份發揮各公司的獨特優勢，實現其發展潛力。　圖／國泰航空提供
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