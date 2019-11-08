迎戰雙11 創業家加碼「3重爆品」+「5大回饋」活動
雙11購物節邁入倒數計時，創業家兄弟（8477）今（8）日宣布11月9日正檔活動開跑，旗下生活市集將加碼祭出「3重爆品下殺」+「5大回饋消費送」，包含第一重主會場優惠區塊「大牌下殺」；第二重另一主會場優惠區塊「1日限定」，集結逾60款熱銷夯品限時破盤殺破五折起，以及第三重「生活市集App專屬限時特賣」。
此外，生活市集正檔活動消費回饋加碼，也包括「全站消費累積2單登記搶必勝客Pizza」、「買富及第商品回饋3%集集點」、「街口支付11.11閃購日 最高享13％回饋」、「指定超商取貨最高贈111元購物金」、「消費刷指定銀行信用卡最高享26%回饋」等，全力搶攻年度最火熱的雙11商機。
因應雙11消費熱度呈現逐年成長的趨勢，創業家今年雙11檔期全面升級整體優惠規模，並提前啟動預熱。首波暖身期間推出「下單滿11元抽破萬豪禮」登記活動，受到廣大消費者響應，創業家統計，10月21首周開跑至今，平均單日登記人次已較平日檔期飆升超過三倍，顯見整體買氣隨著雙11即將到來而持續攀升。
創業家今年雙11，也擴大社群及品牌行銷力，集結六大LINE貼圖插畫家，以12星座的購物習性為題，將於雙11當日在生活市集Facebook粉絲團推出一系列梗圖合集，包含安心小豬豬、法鬥白泡泡、柴犬瓦特、柴語錄、扭扭貓、就醬子喵等人氣貼圖角色，強化雙11購物節的社群互動性。
創業家表示，平台成立6年多來，搭上近年火紅的LINE貼圖熱潮，針對多元族群精準掌握分眾行銷，至今推出過126檔免費貼圖，成功帶動累積超過千萬好友人數，顯著推升平台行動端買氣。適逢電商年度最大盛事，期望透過與多位討論度極高的插畫家攜手合作，不僅能觸及更多潛在年輕客群，更要擴大整體社群行銷效益、提升品牌聲量，進而衝刺整體雙11業績再創高峰。
迎接雙11大檔來臨，松果購物（6740）今天公布2019雙11熱銷趨勢爆品，並祭出1111必買好康攻略。松果觀察，今年的雙11熱銷商品除了像P&G洗衣膠球、BRITA濾芯這類生活快消耗品受到價格刺激帶來顯著買氣，消費者更著重「健康」取向，帶動強調機能性的【Future Lab. 未來實驗室】FREEZONE 零負重包搶進爆品行列。
松果今年雙11暖身波段以各品類日超低優惠喚醒消費力，即將進入全年最強1111，當日全站25萬件商品將全面有感下殺，並透過大數據搜羅出最佳商品進行破盤優惠，多款商品挑戰市場最低價。另，雙11當日將加碼多時段整點開搶賠售好康，包括iPhone 11將直殺1萬1,111元、AirPods二代耳機4,490元等。
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