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東元電機挺進新南向市場 搶攻菲律賓節能商機

2019-11-08 17:44經濟日報 記者楊伶雯／台北即時報導

東元（1504）積極投入南向新市場開發，看好菲律賓市場快速發展，今（8）日參加貿協在菲律賓納卯舉辦的「2019年菲律賓臺灣形象展」，主打高效節能解決方案和動力傳動系統關鍵組件，董事長邱純枝表示，希望透過菲律賓臺灣形象展，讓更多菲律賓廠商瞭解東元的品牌價值，而且有能力滿足當地工業4.0與商用空調的市場需求。

菲律賓為東南亞第二個人口破億的國家，國際貨幣基金（IMF）更預測菲律賓2020年GDP成長可望達6.6%以上，未來菲律賓的經濟發展仍將吸引全球目光，邱純枝表示，東元持續在菲律賓投資，目前在菲律賓已投資6家關係企業。

她指出，除工業區土地開發管理、電器開關與電力控制產品組裝製造、更引進東元商用/家用空調、電動車等產品，積極開拓菲律賓本土及外銷的市場。東元主力產品工業用馬達在菲律賓國內市場佔有率更超過25%，且陸續布建通路，業績逐年成長中。

這次在「2019年菲律賓臺灣形象展」中，東元現場展示水冷式全直流變頻箱型空調機，採用R410A環保冷媒與直流變頻壓縮機，不但友善環境，高效能，且還可以節電至少28%以上，大受當地大型賣場與工廠歡迎。此次展示另一項亮點為高效節能產品變頻器四大系列與永磁馬達，可提供當地機械產業廠商或風機水泵設備廠商節能解決方案。器具產品主要為電磁開關與無熔線斷路器，均為電力設施中的重要元件，應用於商辦、住宅、工廠與各類公共建設中。

東元集團關係企業世正開發於1994年就在蘇比克灣設立東元工業園區，與菲律賓合組蘇比克灣開發管理中心，共同推動蘇比克灣工業園區發展。未來東元於菲律賓市場,將著重於綠能、節能、儲能等相關電機產品的銷售推廣，並加強當地人才培育、爭取大型電力工程案件，建構完善的行銷與服務網路，持續掌握東元電機在菲律賓市場的優勢地位，並且更加積極開拓新南向市場商機。

菲律賓東元電機

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