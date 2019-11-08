網家走進消費者廚房 推出跨界米其林名廚料理
雙11購物節前夕，網路家庭（8044）再發表新布局，今（8）日宣布旗下PChome 24h購物，推出跨界米其林名廚料理，首波推出泰國曼谷米其林必比登推薦的泰菜品牌「baan」即食火鍋。網家表示，這是走進台灣消費者廚房的第一步，將持續嚴選把關且嘗試各式料理，透過PChome全新整合低溫物流服務，將美味直送到消費者家中。
此次，PChome 24h跨界攜手曼谷《米其林指南》必比登推薦的泰菜品牌「baan」，打造獨家火鍋湯底，能煮湯又下飯，10分鐘內輕鬆上桌、變化出多道美味料理，滿足吃貨們挑剔的口味。PChome 24h與baan獨家合作，推出泰式酸辣、綠咖哩、椰漿三種火鍋湯，即日起PChome 24h購物購買baan火鍋1,300公克（3-4人份），單盒特價469元。
網家觀察到當今新型態生活方式，小家庭、單身族希望吃得健康、美味又豐富，或是三五好友想在家輕鬆自在聚會、打造溫馨 party，食材備料肯定得下足功夫，然而上班族往往沒有時間到傳統市場採購，超市又是家庭號份量，煮好三菜一湯可能得採購多種食材及配料，負擔相當大，菜色也很難有變化。醞釀近10個月，促成這次跟baan的合作。
網家董事長詹宏志以及總經理蔡凱文，共同到場宣布商品上市。詹宏志表示，未來想跟名餐廳、名廚合作，讓冷凍包做到高端水準，讓大家追求方便之餘，也能品嘗到非常接近在餐廳的水準，在家、在辦公室，不必為了工作忙碌在吃飯這件事做那麼多妥協。此次做冷凍包，跟超市裡買冷凍食品回去型態不同，終極來說，要做到全程溫控、建置冷鏈。
蔡凱文表示，目前跟策略合作夥伴用一個場域設立三溫層（冷凍、冷藏、常溫），運送也是跟物流業者合作，明年開始準備自建冷凍倉及運送車隊。他強調，冷凍商品要求品質，除了商品品質穩定，到貨時間也要維持「今天訂明天出」，名店名廚食品其中一條線，未來商品會有不同變化跟組合，談進獨家合作，希望做出大家都想要買的東西。
另，網家今年雙11繼續辦演唱會，11月10日晚間「2019 雙11 PChome來了」開跑，今年邀請金曲歌王蕭敬騰、歌后徐佳瑩、人氣男神畢書盡，以及知名韓國團體Oh My Girl、VERIVERY等藝人齊力開唱，準備再度炒熱雙11的狂歡氣氛，活動也能透過九大頻道直播觀賞全程Live演出。
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