親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強／兩連勝後的台日對決：第四棒的風格與決斷力

急救「殺後台」、斷網慘況 蘋果釋出iOS 13.2.2

六福ITF旅展業績旺 營收上看4,000萬

2019-11-08 17:07經濟日報 記者黃文奇／即時報導

六福旅遊集團（2705）今年大規模參加2019台北國際旅展，開幕首日就請到吉祥物哈比及哈妮帶來熱歌勁舞，隨後型男主廚上菜，現場提供超佛心高級和牛免費試吃，吸引許多民眾駐足及享用，帶動整體業績強強滾，截至為止，光是線上旅展業績已達1,200萬元，再加上首日現場業績，總共1,650萬元，較去年同期13%。

六福旅遊集團今年祭出超優惠方案，搶購熱度從線上延燒至線下，受到史上最低的「六福莊動物樂遊趣‧住房專案」7,999元刺激，以及家長們高評價的「六福莊擁抱白犀牛‧住房專案」14,999元助攻帶動，再加上尾牙聚餐最適合的「台北六福萬怡酒店敘日平日午/晚餐和牛主餐單人券」2,080元及「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組（10張/套）」5,300元，第一天就出現購買及詢問人潮。

第二天及第三天為周末假日，相信將會有更多親子旅遊及學生出遊需求的民眾逛展，現場體驗「六福村露營體驗區」及「六福莊生態動物體驗區」，可望帶動六福村「四人套票1,999元」、「二天一夜兒童營套票」、「三天二夜暑假兒童營套票」等業績表現，估整體旅展業績上看4,000萬元。

相關新聞

華新集團捐5,000萬 助台北榮總購置先進醫療設備

2019-11-08 12:49

海能風電動土 每年可供38萬戶家庭用電

2019-11-08 12:30

高績效教練／卓越領導 善於傾聽

2019-11-08 05:46

夯電商／全聯線上購 搶電商大餅

2019-11-08 05:46

行銷望遠鏡／一流行銷 永不放棄

2019-11-08 05:45

智慧經營／張聖時…專注研發 利己更利他

2019-11-08 05:45

台商在東協／蔡文瑞攻地產 開創事業第二春

2019-11-08 02:13

台商在東協／鋒明挺過暴動 打造新王國

2019-11-08 02:13

SOGO周年慶首日 業績衝11億

2019-11-08 02:01

工具機龍頭程泰董座 不領薪「共體時艱」

2019-11-08 00:28

國發基金 300億元救工具機

2019-11-08 00:25

救工具機業 國發基金再加碼

2019-11-07 23:29

和泰上修今年車市銷量

2019-11-07 23:26

晟德金雞在港IPO 國壽認購

2019-11-07 23:26

國壽投資東曜…壽險進軍生技新指標

2019-11-07 23:26

SIENTA搶市 改款加配備

2019-11-07 23:26

大師論壇／永續發展 日、韓專家談趨勢

2019-11-07 23:24

機械業無薪假頻傳 程泰董座共體時艱暫不領薪

2019-11-07 23:21

台中工具機展登場 帶來商機

2019-11-07 23:20

中油重啟印尼油氣探勘 與澳洲商完成簽約合作

2019-11-07 16:51

談地方創生 陳美伶化身最強地方特色推銷員

2019-11-07 16:38

全國電電商上線 「破盤11.11」搶攻雙11財

2019-11-07 16:38

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

中保整合成立保創科技 機電、消防、防災一條龍

2019-11-07 14:37

緬甸成衣業快速成長 紡拓會首次前進參展

2019-11-07 14:37

雙11提前發酵 創業家、松果10月營收俏

2019-11-07 14:37

搶攻雙11 全國電啟動電商平台

2019-11-07 14:37

特斯拉皮卡21日發表 貿聯、宣德可望受惠

2019-11-07 14:37

全國電線下衝雙品牌策略 線上線下相輔相成

2019-11-07 14:23

台塑林園廠槽車起火爆炸 高雄市環保局開罰45萬元

2019-11-07 13:10

外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例

2019-11-07 12:03

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

12強Live／九局下張進德敲安終破蛋 1:8敗日本分組居次

2019-11-07 22:06

彰化員林驚傳女兒弒父 睡夢中遭刺不治

2019-11-07 18:10

影／台中套房內棉被裹屍 警方確認共一大兩小3具屍體

2019-11-07 20:02

獨／同居人疑殺害女友與兩幼子 警彰化網咖逮到人

2019-11-08 13:00

尷尬了！警攔停百萬名車 車窗敲不破？民眾：鐵撬借你

2019-11-08 11:45

12強／中華隊輸在哪？上原浩治：首局跑壘怠慢

2019-11-08 08:56

是你會買嗎？韓國瑜豪宅案 苦苓點出十問

2019-11-08 08:27

她團購蛋捲等2年半才到貨 網友怨：我等過3年

2019-11-07 20:01

最新民調！蔡英文跌3% 韓國瑜爬上40%

2019-11-08 15:27

台人在北海道自駕車禍 一女昏迷

2019-11-07 20:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top