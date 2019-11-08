六福ITF旅展業績旺 營收上看4,000萬
2019-11-08 17:07
經濟日報 記者黃文奇
／即時報導
六福旅遊集團（2705）今年大規模參加2019台北國際旅展，開幕首日就請到吉祥物哈比及哈妮帶來熱歌勁舞，隨後型男主廚上菜，現場提供超佛心高級和牛免費試吃，吸引許多民眾駐足及享用，帶動整體業績強強滾，截至為止，光是線上旅展業績已達1,200萬元，再加上首日現場業績，總共1,650萬元，較去年同期13%。
六福旅遊集團今年祭出超優惠方案，搶購熱度從線上延燒至線下，受到史上最低的「六福莊動物樂遊趣‧住房專案」7,999元刺激，以及家長們高評價的「六福莊擁抱白犀牛‧住房專案」14,999元助攻帶動，再加上尾牙聚餐最適合的「台北六福萬怡酒店敘日平日午/晚餐和牛主餐單人券」2,080元及「台北六福萬怡酒店敘日平日下午茶單人券套組（10張/套）」5,300元，第一天就出現購買及詢問人潮。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
第二天及第三天為周末假日，相信將會有更多親子旅遊及學生出遊需求的民眾逛展，現場體驗「六福村露營體驗區」及「六福莊生態動物體驗區」，可望帶動六福村「四人套票1,999元」、「二天一夜兒童營套票」、「三天二夜暑假兒童營套票」等業績表現，估整體旅展業績上看4,000萬元。
留言