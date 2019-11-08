台北國際旅展 華信航空帶你饗美食
2019-11-08 15:03
經濟日報 記者楊文琪
／即時報導
2019 ITF台北國際旅展自今（8）日起至11日止，一連四日在南港展覽館盛大登場。秋冬海鮮正肥美，正是嘗鮮的好時節，華信航空特別推出ITF旅展限定優惠2天1夜「秋冬好食節—華信帶你饗美食」套裝遊，搭乘華信航空國內線班機前往澎湖、金門、台東、花蓮，入住五星級飯店，好吃好住好只要2,999元起。
華信航空與中華航空聯合攤位在南港展覽館1樓J1301攤位，歡迎民眾前來參觀選購華航集團旅展限定優惠產品。配合秋冬享美食主題，華信航空攤位前擺放可愛吸睛的大螃蟹讓參觀民眾打卡拍照，立刻引來大家的好奇目光與拍照興致，搖身一變成為旅展的主角人物，成為大會最佳IG打卡點。攤位舞台區每日亦安排華信航空飛航景點的有獎徵答，歡迎民眾前來挑戰領取精美禮品。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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這次華信航空一口氣推出四條航線特色旅遊包裝產品，包括澎湖品海鮮、金門金牛餐、台東原民味、花蓮瘋夜市等。飛到哪裡享美食到哪裡，讓秋冬出遊回味無窮，澎湖品海鮮-入住澎澄飯店2,999元起；金門金牛餐-入住金湖飯店3,999元起；台東原民味-入住桂田飯店2,999元起；花蓮瘋夜市-入住遠雄飯店2,999元起。
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