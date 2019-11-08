越南北寧順成三號工業區吸引台商 參觀人潮絡驛不絕
2019-11-08 13:40
經濟日報 記者林政鋒
／即時報導
桃園工業界及貿協成員赴越南北寧參訪順成三號工業區，由於越南政府已經明定未來農地不可轉換為工業用地或建地，順成三號工業區是目前最後一塊由北寧省計劃投資廳批准的工業用地使用執照，加上天時（越南加入TPP、RCEP） 、地利（距離國際機場、國際港口、中國邊關，各項交通設施將陸續完成） 、人和（100%台灣行銷）各種因素，使北寧省成為台商群聚的要地。
冠賢電機董事長林建祥說，近十年來越南是東協發展最快速的國家，近年即便經濟略有放緩，GDP成長力仍達5%以上，2018年越南出口值為東協國家的二倍以上，凸顯越南的優勢地位，國際大廠包括三星電子、諾基亞、佳能、富士康都在北寧投資更是明證。
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中美貿易大戰影響全球經濟，在大陸台商與外商就近轉往越南投資蔚為風潮，尤其臨近大陸的越南北寧省因地利之便更吸引台商群聚，加上北寧省預定2020年與首都河內合併、升格為直轄市，國家資源全力挹注下，前景備受注目。
林建祥表示，越南北寧省批准的工業區連接四大經濟重鎮，享受高度優惠稅賦政策，擁有完整法律保障，享受RCEP跟TPP超過30億人口的內、外銷市場，交通便利水、電、勞工供給充足，搭配興祥發提供商業登記、投資執照、工廠執照、建廠諮詢等一貫作業支援，近期台商絡繹不絕前來，看出美中貿易戰下越南熱度有愈來愈加溫趨勢。
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