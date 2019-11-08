華新集團捐贈台北榮總5,000萬元 購置尖端醫療設備
華新集團捐贈台北榮總5,000萬元，做為購置重粒子癌症治療暨尖端醫療設備發展經費，捐贈儀式今（8）日上午舉行，華新集團旗下華邦電（2344）董事長焦佑鈞董事長、華新董事長焦佑倫、華科事業群董事長焦佑衡、瀚宇彩晶董事長焦佑麒代表捐贈，榮總院長張德明代表受贈，且表達謝意。
華新集團深耕社會公益多年，焦佑鈞表示，為嘉惠患者，提升醫療品質，華新集團特別捐助台北榮總5,000萬元，購置重粒子暨尖端醫療等最先進的儀器設備，期能發揮集團公益精神的綜效拋磚引玉，凝聚更多社會力量，提升醫療水準，造福國人。
為使患者享有最優質的醫療品質，台北榮總近年以國際化為目標，發展新式放射線治療及精準醫學、投入智慧醫療與腫瘤診治研發，同時引進國內首部重粒子癌症放射治療系統，搭配掃描照射與動態追踪技術，可把握隨呼吸移動的器官動態，配合腫瘤形狀進行照射，提升治療精準度。
預計2020年6月中心大樓建築完工後開始進行設備安裝測試，以早日提供國人另一項尖端治癌的新希望。
張德明對華新集團的善行義舉表達誠摯感謝，他表示，華新集團一向熱心社會公益，濟弱扶貧，並長期關注兒童教育、環境生態及高齡照護，善盡企業責任，台北榮總將妥善運用善款，購置最新最好的儀器設備，提供國人最高品質的醫療服務，回報華新集團及社會各界的支持與鼓勵。
華新集團在社會共好理念下，持續對社會、社區和弱勢團體付出真誠關心與實際行動，包括華新麗華資助資源相對貧乏的國中、小學發展特色教育「點亮台灣的角落計畫」及台灣原生植物種源保護及復育工程「寶山拾穗計畫」。華邦電子關注兒少照護、扶助弱勢、學術贊助等領域，長期支持「偏鄉學童早餐計畫」、「 二手電腦計畫」、「 助學金募集」等活動。
華科事業群慈善基金會提供聽力照顧、志工參與、讀報教育、照顧者喘息及員工協助等五大服務，已捐助逾千名聽障兒童的助聽設備，關心超過萬名中高齡者的聽力健康及篩檢；贊助的兒童讀報教育，促進四萬多位國中小學童的國語文學習。
瀚宇彩晶及其文教基金會長期關注人文藝術與身心關愛教育之發展，已與20多家社福組織合作，累積捐款達700萬元，捐贈書籍讓超過70,000位孩童受惠。近來也藉由戲劇、講堂、App等提供正確失智症照護知識及資源，致力建構友善社區。
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