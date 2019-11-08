智慧經營／張聖時…專注研發 利己更利他

立凱-KY董事長張聖時 謝艾莉/攝影 分享 facebook 2019年諾貝爾化學獎得主揭曉，有「鋰電池之父」之稱的美國奧斯汀德州大學教授古迪納夫（John B. Goodenough）獲獎，以高齡97歲成為史上最高年紀的諾貝爾獎獲獎者。電池正極材料磷酸鐵鋰龍頭立凱-KY董事長張聖時表示，古迪納夫從不曾捨棄研究、一直默默堅持，最終推動他成為「鋰電池之父」，如同立凱電專注於研發能量。

發揮核心能力

張聖時表示，立凱電對研發與工廠「6S」及認證投入相當多精力，發揮自身的核心能力，讓自己成為良性循環的一部分，不僅利他、更能利己，共享永續價值。

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其實古迪納夫與立凱-KY有段淵源，磷酸鐵鋰電池正極材料最早由古迪納夫正式發表為最新電池材料，不過當時克電容量僅有90mAh/g，尚無法商業化。

加拿大魁北克水利公司看好磷酸鐵鋰電池正極材料安全性與壽命長特點，1997年向德州大學取得其專利之專屬授權，與法國國家科學院及加拿大蒙特婁大學進一步研究，並共同發展出碳包覆（carbon coatirg）技術，大幅提升磷酸鐵鋰電池正極材料的導電度，也開始具有商業化的價值。

不過爾後發生營業秘密與專利發明申請權及專利的訴訟，讓產業發展停滯不前。

立凱-KY為解決市場疑慮，拓展磷酸鐵鋰電池市場規模，2009年開始就積極與加拿大水利公司溝通，希望可開放授權予其他廠商。

由於另一家公司Phostech取得獨家授權，因此若要開放授權勢必先取得Phostech同意。加拿大水利公司遂與Phostech進行協商，最後並達成協議，由加拿大水利公司、法國國家科學院、蒙特婁大學以及Sid-Chemie於瑞士合資成立一授權公司「LiFePO4+C Licensing AG」，進行全球授權。

獲得專利授權

2011年時立凱-KY與LiFePO4+C Licensing AG完成簽約，且獲得此專利授權的公司全球僅有七家，為近十年來動力鋰電池專利爭議的最重要的突破。

立凱-KY取得包含古迪納夫最早所研發之專利及由加拿大魁北克水利公司、蒙特婁大學及法國國家科學院共同開發之碳包覆專利與NTT專利等85項專利之授權，專利技術涵蓋材料、製程及新一代之高電壓正極材料（如磷酸鋰鈷及磷酸鋰錳），立凱-KY取得專利授權解決客戶對專利疑慮而不斷專注研發，發展能量密度增加50%的次世代產品，並由內部研發團隊與法國國家科學院前任研究員 Dr.Armand（即前述碳包覆發明專利技術發明）以及台灣大學、台灣科技大學等國內院校展開跨國合作，經過多年努力，立凱的產品能銷售到全球無虞，技術與專利實力備受肯定。

張聖時說，古迪納夫從不因為「年紀大」、或是遭受別人冷言冷語而捨棄研究，一直默默堅持，並對這個世界帶來嶄新的貢獻。

張聖時因此也得到相當大的領悟，就是「堅持」的意義，立凱電專心致力於將自己專業領域「鋰電池材料事業」極大化發展，追求「油電等價」、促使產業加速變革，減少綠能產業對政府財政的依賴，來達到環境永續的目標。