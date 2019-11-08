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夯電商／全聯線上購 搶電商大餅

2019-11-08 05:46經濟日報 Evonne 蔡

全聯近日推出了PX Go！服務，可以在全聯新推出的PX Go！的App上訂貨，799元免運郵寄到家，或是到實體的全聯取貨，而且不只可以跨店分批取，還可以透過Line或臉書messenger分享給其他人取貨，在國內的電商超商以及量販店當中，擠出了一個破口。

甚至，全聯宣稱價格可以比超商、電商有競爭力，品項比超商可以寄貨的商品多，還銷售部分生鮮食品，也有提供咖啡寄杯，背後的思維是什麼？

一、增加坪效與營運效率，並活化庫存周轉：目前全聯在台灣鋪點很廣，展店近1,000家，若網路預訂常用的生活用品，直接由每個附近的全聯直接運送到家，等於是將每家全聯除了店面的銷售之外，轉為電商銷售的「分散式倉庫」，一方面可以活化庫存、增加原本店面的坪效，同時因為倉庫離消費者近，配送到消費者端的「最後一哩物流成本」可以降低。

二、發展生鮮電商：台灣有許多公司嘗試做生鮮電商，但還沒看到大獲成功的案例，原因不外乎冷鏈物流成本高、商品保存期限短，加上生鮮食品不是「標準品」，很重視品質及消費者對消費平台的信任，這些都很花錢。在售價與運費高昂，生鮮食品又重新鮮，無法大量購買囤貨的情況下，消費者很難買單，生鮮電商因此難以推廣。

不過，全聯有機會克服這些問題，因為：

1.客群和場景符合：全聯的客群本來就習慣在全聯買生鮮商品，對全聯賣的生鮮食品也有一定的信任，可以快速抓到有需求的客群，並解決信任問題。

2.核心能力具備：全聯從原本就賣生鮮商品，冷鍊和倉儲都已經建好，只差到消費者那一端，物流成本不會被墊高太多。

3.全聯鋪點廣，離消費者夠近，可以減低最後一哩的物流成本，生鮮食品的保存時效性問題也能顧及。

可惜的是，PX Go！是獨立的App，沒跟之前全聯推出的支付工具PX Pay整合。

PX Pay在推出之後大獲成功，目前有400萬名會員，若能將PX Go！的訂購頁面直接做在PX Pay裡面，推廣上勢必節省許多成本，也避免許多人的混淆。期待後續全聯的整合。

（作者是資深產品人）

全聯電商超商

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