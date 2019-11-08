夯電商／全聯線上購 搶電商大餅

2019-11-08 05:46 經濟日報 Evonne 蔡



全聯近日推出了PX Go！服務，可以在全聯新推出的PX Go！的App上訂貨，799元免運郵寄到家，或是到實體的全聯取貨，而且不只可以跨店分批取，還可以透過Line或臉書messenger分享給其他人取貨，在國內的電商、超商以及量販店當中，擠出了一個破口。

甚至，全聯宣稱價格可以比超商、電商有競爭力，品項比超商可以寄貨的商品多，還銷售部分生鮮食品，也有提供咖啡寄杯，背後的思維是什麼？

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

一、增加坪效與營運效率，並活化庫存周轉：目前全聯在台灣鋪點很廣，展店近1,000家，若網路預訂常用的生活用品，直接由每個附近的全聯直接運送到家，等於是將每家全聯除了店面的銷售之外，轉為電商銷售的「分散式倉庫」，一方面可以活化庫存、增加原本店面的坪效，同時因為倉庫離消費者近，配送到消費者端的「最後一哩物流成本」可以降低。

二、發展生鮮電商：台灣有許多公司嘗試做生鮮電商，但還沒看到大獲成功的案例，原因不外乎冷鏈物流成本高、商品保存期限短，加上生鮮食品不是「標準品」，很重視品質及消費者對消費平台的信任，這些都很花錢。在售價與運費高昂，生鮮食品又重新鮮，無法大量購買囤貨的情況下，消費者很難買單，生鮮電商因此難以推廣。

不過，全聯有機會克服這些問題，因為：

1.客群和場景符合：全聯的客群本來就習慣在全聯買生鮮商品，對全聯賣的生鮮食品也有一定的信任，可以快速抓到有需求的客群，並解決信任問題。

2.核心能力具備：全聯從原本就賣生鮮商品，冷鍊和倉儲都已經建好，只差到消費者那一端，物流成本不會被墊高太多。

3.全聯鋪點廣，離消費者夠近，可以減低最後一哩的物流成本，生鮮食品的保存時效性問題也能顧及。

可惜的是，PX Go！是獨立的App，沒跟之前全聯推出的支付工具PX Pay整合。

PX Pay在推出之後大獲成功，目前有400萬名會員，若能將PX Go！的訂購頁面直接做在PX Pay裡面，推廣上勢必節省許多成本，也避免許多人的混淆。期待後續全聯的整合。

（作者是資深產品人）