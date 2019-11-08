高績效教練／卓越領導 善於傾聽

2019-11-08 05:46 經濟日報 顏長川



行為心理學家說 :「一個人要養成一種新習慣，必須咬著牙、硬著頭皮，狠狠地執行這個動作21次或21天，才得以鞏固而形成。」

史蒂芬．柯維（Stephen R. Covey）的《與成功有約》，被譽為20世紀最有影響力的商業書籍之一，內容提及高效人士的七個習慣： 「主動積極」、「以終為始」、「要事第一」、「雙贏思維」、「知彼解己」、「統合綜效」和「不斷更新」。職場人士應培養這七個習慣，作為邁向成功的進階。十多年後再提出《第8個習慣》，協助職場人士從成功到卓越。

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柯維是哈佛大學企管碩士，楊百翰大學博士，柯維領導中心的創建人，也是富蘭克林柯維公司的聯合主席，曾協助眾多企業、教育單位與政府機關訓練領導人才，曾被《時代》雜誌譽為「人類潛能的導師」，並入選為全美25位最有影響力的人物之一。在成功學、領導理論、家庭與人際關係等領域素負盛名。

他認為，一個偉大的領導者了解並能欣賞人的價值，重要的責任是去開發員工的潛能，給成長的空間，激勵他們認識自己的潛能；只要關心員工，他們就會去關心客戶；一切回到初心，從探索「人性需求」開始。

柯維知道人性最深層的需求是被了解與欣賞，所以善用和激發這股力量來創造價值，並用熱情去執行，最後做出重要貢獻。如此不斷提升自己之後，就是「自我實現」成就感的頂峰。

此外，《第8個習慣》提供了一把鑰匙——「傾聽心聲」，幫助個人和組織重拾工作熱情，發揮無窮潛力。如何做呢？

首先要有「追求卓越」的決心和熱情，而熱情必須由培育和獎勵合作、成長及承諾來驅使。

其次，必須「找到自己內在聲音」，密碼就在心聲、召喚、靈魂交集的地方。

內在的聲音是人類獨特且重要的本質，可以戰勝挑戰。

最後，「激勵他人尋找內在聲音」——真正的領導人總是肯定他人，激勵大家同心協力完成任務；他會給資源、權力，並鼓勵大家像他一樣承擔義務和責任。

此時，被領導的人也開始領導別人，用同樣的方法為別人服務，獲得空前的成功和不凡的卓越。

以身作則、探索方向、整合體系、充分授權是達到「激勵他人尋找內在聲音」的途徑。

被稱為「窮人的銀行家」尤努斯，當初他的「窮人需要貸款也會還款」理念，完全跟傳統銀行家背道而馳，因為錢借給窮人就像用肉包子打狗一樣，於是乾脆自己成立一家葛拉米銀行，專門向孟加拉最窮的人發放小額貸款，最後已成功促使無數人脫離貧窮，並改善生活水準，更獲得諾貝爾獎的肯定。

柯維表示，在激勵他人尋找心聲的同時，也找到自己的心聲，所以要大家多用點心去「傾聽心聲」。

（作者是資深企管顧問，本專欄隔周五刊登）