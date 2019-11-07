龍寶30年代表作「園臻邸」訴求共生、共學、共享

2019-11-07 21:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



中部知名建商龍寶建設今年成立30週年，董事長張麗莉今（7）日表示，龍寶在烏日高鐵站特區最新推出的「園臻邸」，訴求共生、共學、共享的新生活概念，也是龍寶邁入下一個30年的新里程碑。

位於烏日三榮路一段與三榮二路口的龍寶「園臻邸」，基地面積1,989坪，規劃地上15樓、地下二層建築，戶數142戶，坪數37至71坪，每坪單價在33萬至39萬元間，被視為烏日高鐵特區的指標個案。

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張麗莉在多次演講中，均揭示生活空間的新發展趨勢─「可負擔住宅」。她說，可負擔住宅非指眼前當下，還必須一併考慮未來；經多次反覆檢討，訂下「共享」為公共空間發展原則。

龍寶希望使社區廚房一反被動需求，而成為主動提供服務的共用空間，為社區住戶供餐或提供多人數的餐宴都將成為可行模式，讓愛家的人聚集，成為共生、共學、共食共享的園地，同一空間的多工使用，透過「共同/交替」達到充份極致的高效率使用。

另外，「園臻邸」正對1,800坪公園，將成為住戶們的重要生活夥伴，與社區近2,000坪的基地，互滲無接縫地連成一氣。

此案在設計之初，即已規劃樹穴以喬木代替中矮灌木，減少每年的修剪經費；預留排水並考慮乘載結構，與社區共生成為老樹。

這些種種，都是以未來的輕鬆維養為重點思考，給大樹們良善完備的生長環境，也是龍寶建設主張的「可負擔住宅（affordable living）」的思考之一。

張麗莉表示，全區綠覆率超過基地面積的180%，枝葉繁茂大樹成林，「園臻邸」就像座落在深綠森林中的房子。此案以「園」為名，不僅指臻邸一直以來的綠意花園，總計3,800坪的土地，更是一座大型公園。

張麗莉指出，烏日環高鐵區已成為外地連接台中的重要門戶，高鐵、台鐵、捷運三鐵共構，加上年底即將試營運的捷運綠線，此地將成為台中四通八達的交通網絡交通發散中心。