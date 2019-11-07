親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強Live／八局下朱育賢4打數交白卷 0:5落後日本

無法給江蕙幸福！費玉清拋震撼彈「前列腺阻塞」

龍寶30年代表作「園臻邸」訴求共生、共學、共享

2019-11-07 21:48經濟日報 記者宋健生／即時報導

中部知名建商龍寶建設今年成立30週年，董事長張麗莉今（7）日表示，龍寶在烏日高鐵站特區最新推出的「園臻邸」，訴求共生、共學、共享的新生活概念，也是龍寶邁入下一個30年的新里程碑。

位於烏日三榮路一段與三榮二路口的龍寶「園臻邸」，基地面積1,989坪，規劃地上15樓、地下二層建築，戶數142戶，坪數37至71坪，每坪單價在33萬至39萬元間，被視為烏日高鐵特區的指標個案。

張麗莉在多次演講中，均揭示生活空間的新發展趨勢─「可負擔住宅」。她說，可負擔住宅非指眼前當下，還必須一併考慮未來；經多次反覆檢討，訂下「共享」為公共空間發展原則。

龍寶希望使社區廚房一反被動需求，而成為主動提供服務的共用空間，為社區住戶供餐或提供多人數的餐宴都將成為可行模式，讓愛家的人聚集，成為共生、共學、共食共享的園地，同一空間的多工使用，透過「共同/交替」達到充份極致的高效率使用。

另外，「園臻邸」正對1,800坪公園，將成為住戶們的重要生活夥伴，與社區近2,000坪的基地，互滲無接縫地連成一氣。

此案在設計之初，即已規劃樹穴以喬木代替中矮灌木，減少每年的修剪經費；預留排水並考慮乘載結構，與社區共生成為老樹。

這些種種，都是以未來的輕鬆維養為重點思考，給大樹們良善完備的生長環境，也是龍寶建設主張的「可負擔住宅（affordable living）」的思考之一。

張麗莉表示，全區綠覆率超過基地面積的180%，枝葉繁茂大樹成林，「園臻邸」就像座落在深綠森林中的房子。此案以「園」為名，不僅指臻邸一直以來的綠意花園，總計3,800坪的土地，更是一座大型公園。

張麗莉指出，烏日環高鐵區已成為外地連接台中的重要門戶，高鐵、台鐵捷運三鐵共構，加上年底即將試營運的捷運綠線，此地將成為台中四通八達的交通網絡交通發散中心。

「園臻邸」正位居此重要交通軸線上，透過一高、二高及74號快速道路等外連道路，迅速連接至都心及公路各線；15分鐘內可達的高鐵、台鐵及捷運三鐵共構轉運節點，也將成為未來生活中的一大便利。

龍寶建設董事長張麗莉表示，龍寶在烏日高鐵站特區推出的「園臻邸」，訴求共生、共學、...
龍寶建設董事長張麗莉表示，龍寶在烏日高鐵站特區推出的「園臻邸」，訴求共生、共學、共享的新生活概念，也是龍寶邁入下一個30年的新里程碑。記者宋健生／攝影
分享

高鐵捷運台鐵

相關新聞

談地方創生 陳美伶化身最強地方特色推銷員

2019-11-07 16:38

全國電電商上線 「破盤11.11」搶攻雙11財

2019-11-07 16:38

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

中保整合成立保創科技 機電、消防、防災一條龍

2019-11-07 14:37

緬甸成衣業快速成長 紡拓會首次前進參展

2019-11-07 14:37

雙11提前發酵 創業家、松果10月營收俏

2019-11-07 14:37

搶攻雙11 全國電啟動電商平台

2019-11-07 14:37

特斯拉皮卡21日發表 貿聯、宣德可望受惠

2019-11-07 14:37

全國電線下衝雙品牌策略 線上線下相輔相成

2019-11-07 14:23

台塑林園廠槽車起火爆炸 高雄市環保局開罰45萬元

2019-11-07 13:10

外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例

2019-11-07 12:03

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

名家觀點／建構台灣自主自駕車產業聚落

2019-11-07 05:52

業務最前線／販賣風險 出奇制勝

2019-11-07 05:30

好書導讀／禎祥…家和萬事興 擦亮金招牌

2019-11-07 05:30

創新平台／AI監控 水產養殖走向智慧化

2019-11-07 05:30

連鎖效應／加盟者繪藍圖 為盟商規劃未來

2019-11-07 05:30

台商在東協／一堂300億的課 張耀浪領悟三原則

2019-11-07 02:37

台商在東協／威爾斯一條龍辦學 打響口碑

2019-11-07 02:37

雞肉價揚 大成食品全年營運俏

2019-11-07 01:43

大成食品 擺脫家族化經營

2019-11-07 01:43

匯率、關稅劣勢 中部工具機業陷寒冬

2019-11-07 00:39

趁貿戰拚轉骨 學者：工具機業升級良機

2019-11-07 00:26

台中19廠商申請無薪假 警示機制緊盯500家

2019-11-07 00:14

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

工研院攜手中鋼 設鋼鐵研發平台

2019-11-06 23:25

六福皇宮出租說明會 雙泰「新生代」會場亮點

2019-11-06 23:23

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

高額遺產稅喬不攏 2方法解決

2019-11-07 14:35

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例

2019-11-07 12:03

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

玉山金前10月獲利174億元 再創歷年同期新高

2019-11-07 18:14

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

神盾重挫是這原因？外資高喊獲利了結

2019-11-07 18:11

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

繼光香香雞慶全球破350家門市 身分證有這些數字享七折

2019-11-07 09:07

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑

2019-11-06 23:34

楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路

2019-11-07 13:17

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

東曜香港掛牌獲大幅超額認購 國壽看好大買近12%

2019-11-07 12:43

大成食品 擺脫家族化經營

2019-11-07 01:43

吳釗燮：我入RCEP機會不高

2019-11-07 05:53

還有大魚要回流！經濟部：將有2電子業、500億投資回台

2019-11-07 19:55

阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績

2019-11-07 11:25

台新金衝證券業務 兩路出擊

2019-11-06 23:16

蔡總統：加速增辦幼幼班 托育補助可繼續到3歲

2019-11-07 12:43

美中貿戰台受惠大？ 我出口總值前9月仍衰退

2019-11-07 00:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top