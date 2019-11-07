王品眾家品牌齊點火 前三季EPS 4.04元

2019-11-07 20:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ／即時報導



王品（2727）今（7）日公告第3季稅後純益約1.3億元，年增12.2%，每股稅後純益（EPS）1.72元，前三季稅後純益約2.99億元，EPS為4.04元，與去年同期相較持平。

王品之前積極整理品牌、關閉虧損門店，強化經營體質的策略奏效，持續維持成長的態勢。受惠王品集團品牌力大幅提升，前三季營收、獲利持續攀高。既有品牌發展策略持續優化，「西堤牛排」適逢18週年，特別導入全新的品牌識別。

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另外，新品牌亮眼登場，「THE WANG」10月進軍台灣高價牛排市場，進駐台中七期商辦地標NTC國家商貿大樓一樓黃金店面，主打高價牛排套餐，滿足台灣消費者品嚐高價牛排的心願，也是王品集團客單價最高的品牌，THE WANG以更好的食材、更出色的烹調、更細膩的服務、更有品味的氛圍，達到「顧客滿足」的願景。

另外，大陸事業群亦有新品牌「鵲玥」在上海徐家匯太平洋百貨開出首店，這是一家彙集各類經典廣式點心、粵菜、甜品的粵菜•點心店。

王品表示，創新是企業持續成長的關鍵動能，王品集團努力挖掘第二成長曲線之可能，去年新成立的萬鮮公司，今年跨入禮盒市場，包括丰禾日麗的果乾、hot 7黃金泡菜、莆田辣媽醬、原燒中秋限定烤肉禮盒…等，銷售通路跨越王品集團原有的門店優勢，也打通了超商、超市及電商通路。為搶攻冷凍年菜20億元的大餅，王品集團今年也將首度推出「冷凍年菜組合預購」加入戰局，將在11月14日正式預購。

台灣事業群執行長李森斌強調：以「顧客滿足」為發展策略主軸，持續看好Q4台灣冬季鍋物及尾牙聚餐市場動能，各品牌持續推出新菜色、積極提升服務品質、爭取