儒鴻調整產能配置 苗栗染整廠將遷廠

2019-11-07 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北即時報導



「紡織股王」儒鴻（1476）調整產能配置，今日董事會通過苗栗染整廠遷廠案，由於儒鴻苗栗廠已經有30多年歷史，廠房老舊，相關設備及人員將轉到大園廠及越南廠繼續生產。

儒鴻發言人羅仁傑表示，儒鴻苗栗廠主要負責前段染整，月產能約30萬公斤，與大園的後段染整互相搭配。不過苗栗廠已有30多年歷史，廠房非常老舊，經評估工廠產能效率及營運成本，並配合公司未來整體營運及生產需求之規劃，決定遷廠。

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現有訂單未完成部分，將依訂單特性轉往其他工廠生產，因此對於公司產能、財務及業務不會造成太大影響。相關機器設備則會轉到苗栗廠或越南廠。

儒鴻苗栗廠目前員工人數約100多人，其中一部分為外勞，年底前公司會針對相關人員進行意願調查，有意願的人力可轉往苗栗廠繼續工作。隨調查結果出爐，到時候才會決定多少設備轉到苗栗廠，其他搬到越南廠。

至於苗栗廠遷廠所留下的土地及廠房，公司表示接下來另有用途，但目前還在評估中，尚未定案。