雙11暖業績 創業家10月營收創歷史同期新高
2019-11-07 19:33
經濟日報 記者彭慧明
／台北即時報導
創業家兄弟公告10月份合併營收達4.09億元，與上月持平，較去年同期成長3.95%，但首度在10月破4億元，再創歷史同期新高紀錄，1-10月累計合併營收達40.92億元。
創業家兄弟指出，進入網購旺季，10月創業家兄弟旗下電商平台生活市集以「上櫃周年慶」率先鳴槍，活動期間每日推出一款季節趨勢爆品單日限定優惠價；月底則由雙11暖身預熱活動接棒開跑，並首度在雙11檔期攜手多家異業夥伴共推11項好禮組成的「破萬豪禮包」，消費滿11元即可登記參加抽獎，有效增加消費者黏著度。此外，10月氣候明顯降溫，站上亦主打咖啡相關商品、暖身湯品、保暖用品等季節性商品操作，為10月營收表現增添成長動能。
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