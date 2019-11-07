量販店搶雙11商機 攜手外送平台幫消費者買菜

相關新聞
談地方創生 陳美伶化身最強地方特色推銷員2019-11-07 16:38
全國電電商上線 「破盤11.11」搶攻雙11財2019-11-07 16:38
看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖2019-11-07 15:00
中保整合成立保創科技 機電、消防、防災一條龍2019-11-07 14:37
緬甸成衣業快速成長 紡拓會首次前進參展2019-11-07 14:37
雙11提前發酵 創業家、松果10月營收俏2019-11-07 14:37
搶攻雙11 全國電啟動電商平台2019-11-07 14:37
特斯拉皮卡21日發表 貿聯、宣德可望受惠2019-11-07 14:37
全國電線下衝雙品牌策略 線上線下相輔相成2019-11-07 14:23
台塑林園廠槽車起火爆炸 高雄市環保局開罰45萬元2019-11-07 13:10
外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例2019-11-07 12:03
量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試2019-11-07 11:25
六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？2019-11-07 09:15
台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡2019-11-07 08:37
名家觀點／建構台灣自主自駕車產業聚落2019-11-07 05:52
業務最前線／販賣風險 出奇制勝2019-11-07 05:30
好書導讀／禎祥…家和萬事興 擦亮金招牌2019-11-07 05:30
創新平台／AI監控 水產養殖走向智慧化2019-11-07 05:30
連鎖效應／加盟者繪藍圖 為盟商規劃未來2019-11-07 05:30
台商在東協／一堂300億的課 張耀浪領悟三原則2019-11-07 02:37
台商在東協／威爾斯一條龍辦學 打響口碑2019-11-07 02:37
雞肉價揚 大成食品全年營運俏2019-11-07 01:43
大成食品 擺脫家族化經營2019-11-07 01:43
匯率、關稅劣勢 中部工具機業陷寒冬2019-11-07 00:39
趁貿戰拚轉骨 學者：工具機業升級良機2019-11-07 00:26
台中19廠商申請無薪假 警示機制緊盯500家2019-11-07 00:14
JR東日本攻台 租下六福皇宮2019-11-06 23:29
工具機業寒冬 陷無薪假風暴2019-11-06 23:27
工研院攜手中鋼 設鋼鐵研發平台2019-11-06 23:25
六福皇宮出租說明會 雙泰「新生代」會場亮點2019-11-06 23:23
日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍2019-11-06 20:02
打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難2019-11-06 16:18
率真女孩愛紗 化身夢想大使2019-11-06 15:54
如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步2019-07-10 15:36
人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景2019-06-19 09:36
信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量2019-10-28 14:06
元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線2018-12-03 00:00
熱門文章
六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？2019-11-07 09:15
工具機業寒冬 陷無薪假風暴2019-11-06 23:27
三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單2019-11-07 01:43
第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個2019-11-07 12:03
搶救國產車 九項零件降關稅2019-11-06 23:38
機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱2019-11-07 13:40
三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠2019-11-07 01:43
久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現2019-11-07 11:45
半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形2019-11-07 01:43
高額遺產稅喬不攏 2方法解決2019-11-07 14:35
沃旭120億綠債 金融業搶購2019-11-07 05:37
帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳2019-11-07 15:03
外送商機夯！11/11家樂福聯手foodpanda創量販首例2019-11-07 12:03
JR東日本攻台 租下六福皇宮2019-11-06 23:29
TVBS董座陳文琦 NCC要面試2019-11-06 23:30
夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益2019-11-06 23:24
建商地主合建分屋 留意稅事2019-11-07 04:09
量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試2019-11-07 11:25
看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖2019-11-07 15:00
合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力2019-11-07 06:03
半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開2019-11-07 01:43
吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高2019-11-07 00:37
費玉清封麥告別演唱會 郭台銘帶母親到場聆聽2019-11-06 21:05
台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡2019-11-07 08:37
美債需求回溫 殖利率區間走勢2019-11-07 09:51
南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調2019-11-06 21:35
大客戶年底庫存調整 神盾11月業績可能持續下滑2019-11-06 21:08
玉山金前三季獲利174億元 再創歷年同期新高2019-11-07 18:14
前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告2019-11-06 21:32
繼光香香雞慶全球破350家門市 身分證有這些數字享七折2019-11-07 09:07
合庫金看房市 明年會更好2019-11-06 23:21
特別股今歸零 安泰銀配息空間變大2019-11-07 03:56
汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑2019-11-06 23:34
金融業挺綠能 投入1.2兆元2019-11-07 05:37
吳釗燮：我入RCEP機會不高2019-11-07 05:53
大成食品 擺脫家族化經營2019-11-07 01:43
楊金龍：央行數位貨幣 可能成為零售支付的最後一哩路2019-11-07 13:17
東曜香港掛牌獲大幅超額認購 國壽看好大買近12%2019-11-07 12:43
神盾重挫是這原因？外資高喊獲利了結2019-11-07 18:11
阿里平頭哥含光800單晶片測試獲佳績2019-11-07 11:25
留言