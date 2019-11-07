全國電、良興合作 啟動金流、物流以及配送分工機制

2019-11-07 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



全國電 （6281）首度跟同是3C通路同業的良興電子合作，雙方在線上啟動金流、物流以及配送大小家電的分工機制，助益雙方在業績都能正向成長。全國電總經理林政勳表示，這種善用雙方資源、各自優勢，將能使兩家3C通路在線上、線下的銷售，達到更快速、有效的出貨時效，擴大營運的規模。

擁有320家實體服務據點的全國電，7日由林政勳主持「全國電子線上購物記者會」，宣布揮軍電子商務。他說：「業績將會算在實體通路上，不會單獨計算線上的營收，實體及電商加總起來要成長才是最重要的事。」

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全國電並委託良興進行線上購物的系統開發與金物流服務，將從8日至12日推出線上線下同步的優惠與活動，兩家3C通路攜手搶攻雙11商機。

良興過去曾經協助倍適得電器，雙方在線上、線下曾有合作的經驗。

良興總經理賴志達強調，台灣3C通路市場非常競爭，應該思考如何共存成立生態系，不把同行當冤家，產業才會有正向發展。在大家電以全國電配送為主，小家電則以良興配送為主，雙方將在五股設立總倉，加快線上、線下商品的出貨時效。良興的總店數不多約20家，強項在IT商品，全國電則以大家電銷售最強，雙方有所區隔，具有很高的互補性。

林政勳說：「雙方合作可以發揮雙方資源、各自優勢，從今年農曆年之後開始接觸，理念及企業文化相近，很快一拍即合，促成此次的合作模式。」

林政勳強調，以顧客為核心，線上購物服務的開啟，更完整了消費者多元消費旅程的需求，線上購物並將結合線下門市的專業服務及安裝團隊資源，提供給消費者專業、安心的購物體驗，成為最有溫度的線上購物。