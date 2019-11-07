全國電總座：雙品牌策略助益 營收逐年成長
2019-11-07 18:40
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
全國電 (6281)總座林政勳表示，營運策略拚雙品牌策略，全新通路品牌中大型Digital City(簡稱DC店)持續展店，年底可達13家，明年突破20家，助益營收逐年成長動能，今年全國電營收將可超過去年的163億元。
林政勳指出，雙品牌策略是營運主軸，目前全台已有11間Digital City門市，最近還有二家要新開，至今年底可達13間，明年向20家亦或超過的目標邁進。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
至於傳統的300家傳統門市，則積極打造成為二代店，已經有50家門市改裝，包括貨架陳列、賣場氛圍都重新設計，未來規劃把全台300多家全國電子門市全面升級為二代店。
他強調，近幾年積極強化實體服務，將既有的傳統門市改裝成為二代店，提供舒適且便利的購物環境給消費者，加上提供與眾不同的體驗為品牌的DC店，形成雙品牌滿足多元客層對於3C家電的需求及服務，搭配線上購物的全新展開更完整了消費者的體驗旅程，以消費者需求為核心，逐步具體實現新零售服務。
全國電10月營收12.1億元，月減12%，年增15.9%， 1至10月營收150.51億元，年增6.2%。法人預估，全國電今年業績節節高升，全年營收將超過去年，並可創下歷年新高，上探170億至175億元高峰。
留言