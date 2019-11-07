東陽10月自結合併營收18.08億元 AM成長8%、同期次高
2019-11-07 18:17
經濟日報 記者邱馨儀
／即時報導
汽車零組件龍頭大廠東陽（1319）10月自結合併營收18.08億元，年減2.2%，前十月自結累計合併營收175.77億元，年減8.9%。不過相對於今年年初開始出現的衰退，東陽進入下半年之後營收衰退幅度趨緩，情況已明顯好轉。
東陽營收衰退有兩大原因，一是大陸的車市不振，以大陸車市為主的OEM業務受到衝擊，另一個原因是東陽公司總裁吳永祥調整產線，停產部分效益不佳的零組件產品，提高經營積效。因此雖然東陽的營收衰退，但獲利表現卻未受影響，上半年EPS 1.75元較去年同期的1.82元小幅衰退，進入下半年東陽的自結獲利並已超前去年同期，顯示東陽的產品結構調整已見成效。
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東陽公司表示，AM（售後維修）事業10月自結合併營收 12.95億元，較去年同期成長8%，創同期次高紀錄。前10月自結累計合併營收 129.52 億元，較去年同期累計成長5%。時序進入旺季，東陽備貨提供多元且優質產品，滿足客戶一次購足的需求。
在大陸車市表現遲緩下，AM事業的重要性更加提高，每年的第4季到隔年的第1季都是傳統旺季，今年旺季效益明顯，有效補足大陸市場不振的缺口，這也顯示過去東陽公司在產品、市場的分散配置下，不致因單一市場的變動，對公司造成威脅。
東陽OEM事業10月自結合併營收5.12 億，前10月份自結累計合併營收46.25 億，OEM整體累計營收207.04 億元。
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