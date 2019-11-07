12強棒球賽中日大戰今晚登場 運彩下注賠率出爐
2019-11-07 17:56
經濟日報 記者陳怡慈
／即時報導
世界12強棒球賽中華台北昨晚對戰委內瑞拉一役，雙方纏鬥到七局才得分，中華隊最終以3:0完封委國。台灣運彩銷售達6,000萬元，賽事投注熱潮可媲美國職棒季後賽。
中華台北今晚（7日）搶攻三連勝，晚間六時半中日大戰，期待球迷一同幫中華隊集氣加油，台灣運彩提供單場與場中投注，期待中華台北再下一城。
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