台北國際造型藝術節千人較勁 27組力拚159獎項
2019-11-07 17:43
經濟日報 記者楊伶雯
／台北即時報導
「2019台北國際造型藝術節—潮技美妍大賞」今(7)日開場，吸引全台髮藝高手齊聚，首度千人拚手藝，共有27組競賽，獎項多達159項，競爭十分激烈，總獎金上看50萬元。
台北市政府產業發展局局長林崇傑表示，市府連續7年補助台北市女子美容公會自主辦理推廣美容美髮產業活動，藉由競賽搭起交流平台，讓台灣優秀職人技藝被大眾看見，期許能逐步走向國際舞台。
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台北市女子美容公會理事長詹大明表示，這次競賽首次破千人參加，比去年更盛大，且與美容美髮世界協會(OMC)合辦，提供所有美容美髮好手們一個競賽平台，全台菁英齊聚一堂，相互切磋。
這次競賽祭出50萬元的高額總獎金，現場還有20~50歲同台飆潮技，透過專業職人、學生運用創意設計展現精湛技藝，計有女子創意剪吹假髮組、女子夢幻藝術包頭造型完成假髮組、男子創意髮型雕刻真人組、創意OMC 吹風假髮組、創意OMC 時尚類日宴假髮組、基本標準冷燙新秀組、『普普風格』造型創作組等，共27組進行競賽，獎項共159項，競爭十分激烈。
另外，現場也安排精彩的「時尚髮藝秀」，由台南應用科技大學分別以「彩妝造型組」表演精緻的人體彩繪「視界EVENT HORIZON」及「髮型設計組」推出的「前衛創作」驚豔全場。壓軸的「無界，潮」表演由美容美髮世界協會(OMC)全球教育總監尤金，及四屆OMC時尚金牌得主羅偉青、OMC亞洲區教育總監李秋玲與首位世界冠軍國家隊教練陳麗紅，分別以全球最時尚前衛髮型，透過三大主題「秋實(奢華) 」、「春華(叛逆)與「鏡花水月」，演譯寫意隨興的髮妝造型。
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