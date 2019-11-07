大同3C推出「雙11 X 黃金週」 折扣優惠齊放送
2019-11-07 17:20
經濟日報 記者張義宮
／即時報導
年度最大購物盛事雙11購物節，大同3C於8日推出「雙11 X 大同3C黃金週酬賓盛典」，結合雙11消費熱潮，眾多品牌商品折扣下殺，更推出四大優惠活動：消費滿千抽百萬家電、霸氣加碼再抽黃金、會員專屬Gold物幣消費再折抵、LINE Pay獨享消費滿額最高7%回饋。
大同3C指出，除折扣下殺的超甜價格之外，還能享雙重中獎機會、Gold物幣折抵、LINE Pay回饋等超多優惠好康。自8日至17日止，共計10日，大同3C全台門市舉辦「黃金週 大同3C酬賓盛典」活動，結合年度最大購物盛事雙11活動，堪稱年度最強檔。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
期間單筆消費滿千即送抽獎券1張，獎項包含大同自由配組合式冰箱、SHARP智慧聯網液晶顯示器、國際變頻四門冰箱等，獎項總價值超過百萬元。
另外，大同3C黃金週期間與LINE Pay合作推出消費滿額最高享7%回饋活動，透過LINE Pay付款，單筆消費滿3,000元以上，享LINE POINTS 5%點數回饋，每LINE Pay帳號單筆交易回饋最高250點。此外，大同會員再加碼，使用LINE Pay付款單筆消費滿5,000元加碼再回饋會員專屬Gold物幣2%，每筆最高回饋100元。
留言