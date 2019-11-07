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大同3C推出「雙11 X 黃金週」 折扣優惠齊放送

2019-11-07 17:20經濟日報 記者張義宮／即時報導

年度最大購物盛事雙11購物節，大同3C於8日推出「雙11 X 大同3C黃金週酬賓盛典」，結合雙11消費熱潮，眾多品牌商品折扣下殺，更推出四大優惠活動：消費滿千抽百萬家電、霸氣加碼再抽黃金、會員專屬Gold物幣消費再折抵、LINE Pay獨享消費滿額最高7%回饋。

大同3C指出，除折扣下殺的超甜價格之外，還能享雙重中獎機會、Gold物幣折抵、LINE Pay回饋等超多優惠好康。自8日至17日止，共計10日，大同3C全台門市舉辦「黃金週 大同3C酬賓盛典」活動，結合年度最大購物盛事雙11活動，堪稱年度最強檔。

期間單筆消費滿千即送抽獎券1張，獎項包含大同自由配組合式冰箱、SHARP智慧聯網液晶顯示器、國際變頻四門冰箱等，獎項總價值超過百萬元。

另外，大同3C黃金週期間與LINE Pay合作推出消費滿額最高享7%回饋活動，透過LINE Pay付款，單筆消費滿3,000元以上，享LINE POINTS 5%點數回饋，每LINE Pay帳號單筆交易回饋最高250點。此外，大同會員再加碼，使用LINE Pay付款單筆消費滿5,000元加碼再回饋會員專屬Gold物幣2%，每筆最高回饋100元。

大同LINELINE Pay3C

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