中油重啟印尼油氣探勘 與澳洲商完成簽約合作

2019-11-07 16:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北即時報導



中油為提升自有油氣比例，持續展開海外油氣探採。記者羅紹平／翻攝 分享 facebook

中油為提升自有油氣比例，持續展開海外油氣探採。中油今天宣布與澳洲Lion Energy公司完成印尼East Seram探勘礦區轉讓協議，取得該礦區40%工作權益，雙方並於本周剛簽署聯合經營合約，宣告中油重啟印尼油氣探勘工作。

中油主管表示，期待未來能鑽探出具開發價值的油氣藏，提升國家能源穩定供應能力，而這也呼應政府的新南向政策。

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中油從1972年開始進入印尼從事油氣探勘活動，最後一個山加山加生產礦區已於去年8月到期歸還印尼政府，目前在印尼已無進行油氣探採活動。經審慎評估，中油選定具油氣潛力的印尼東部陸上Seram島上之East Seram礦區，與澳洲Lion Energy公司合作，雙方9月先簽署印尼East Seram探勘礦區轉讓協議，取得該礦區40%工作權益；本周二再簽署聯合經營合約，完備本次礦區取得，接下來中油將正式重啟在印尼的油氣探勘活動。

中油主管指出，本次合作探勘案的權益比例為Lion Energy公司占六成、中油四成，雙方在探勘期內，將透過新的震波測勘資料及分析研究，探尋地下可能存在的儲油氣構造以增加探勘成功機率，期待未來鑽探出有開發價值的油氣藏。

中油持續努力海外油氣探採工作，除了印尼礦區探勘，中油2013年參與殼牌公司（SHELL）澳大利亞普陸（Prelude）液化天然氣開發投資案，該案第一船液化天然氣（LNG）9月已正式啟運，中油提運的第一船LNG下周將運抵高雄永安港，中油下周四也將為此舉行慶祝活動。