談地方創生 陳美伶化身最強地方特色推銷員

2019-11-07 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林安妮 ／台北即時報導



「咖啡豆在哪？」國發會主委陳美伶在11月7日「2019台灣地方創生展」閉幕前的幾個小時，化身導覽員，帶我們穿梭展場。過去一周，台灣地方創生展在松菸登場，國發會廣邀國內19縣市展示地方特色，陳美伶多次到展區走動，對於每一縣市的展出內容、擺設，她都瞭若指掌。

來到台南攤，她熟練地抓起一把菱角殼，告訴我們，台南人如何運用在地智慧，把它燒成炭，用來過濾雜質，還把它磨成粉，作為雞的副食品。到了雲林攤，她詳細介紹一尾「台灣鯛」，從頭到尾的經濟價值，就連魚眼睛，也已經有生技廠商研發用來修復人的眼角膜。

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一連走了好幾攤，位於出口處不遠的馬祖攤，展出的是濃濃的戰地風情巧克力，陳美伶彷彿「老闆娘」上身，盛讚馬祖鄉親發揮巧思，把巧克力做成了鋼盔、砲彈形狀，結尾時，還不忘鼓勵大家到馬祖旅遊。

今年是政府宣示的地方創生元年，這項政策旨在鼓勵地方運用多元特色，來發展地方經濟、促使人口回流。陳美伶說，這次的展出，其實還不能算是成果展，「它比較像是一個階段性成果，未來它會繼續推動。」

陳美伶對展場的熟悉，其實也源自於，過去十個月來，她幾乎每周都往地方鄉鎮去，她看到了宜蘭壯圍的廢棄魚塭，成功復育龍膽石斑，南澳的朝陽社區復育苦茶，未來台灣的苦茶將不必從中國大陸進口。

另外，還有超越日本越光米的池上米，也正努力把品牌、通路延伸國際，「只要地方形成產業，有了經濟、就業，地方創生就起來了，」陳美伶如是說。

她指出，好幾次走訪地方，總是會碰上長輩問她，「政府為什麼要鼓勵年輕人回鄉，他們（年輕人）這樣回來，經常會被鄰居誤會是在台北經商失敗，或是嫁不出去。」每回聽到這樣的話，總是讓她有些哭笑不得。