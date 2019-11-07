親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

放性侵犯趴趴走？性侵犯強制治療沒有終點？

12強／中日大戰打線變動 朱育賢棒子熱排五棒

談地方創生 陳美伶化身最強地方特色推銷員

2019-11-07 16:38經濟日報 記者林安妮／台北即時報導

「咖啡豆在哪？」國發會主委陳美伶在11月7日「2019台灣地方創生展」閉幕前的幾個小時，化身導覽員，帶我們穿梭展場。過去一周，台灣地方創生展在松菸登場，國發會廣邀國內19縣市展示地方特色，陳美伶多次到展區走動，對於每一縣市的展出內容、擺設，她都瞭若指掌。

來到台南攤，她熟練地抓起一把菱角殼，告訴我們，台南人如何運用在地智慧，把它燒成炭，用來過濾雜質，還把它磨成粉，作為雞的副食品。到了雲林攤，她詳細介紹一尾「台灣鯛」，從頭到尾的經濟價值，就連魚眼睛，也已經有生技廠商研發用來修復人的眼角膜。

一連走了好幾攤，位於出口處不遠的馬祖攤，展出的是濃濃的戰地風情巧克力，陳美伶彷彿「老闆娘」上身，盛讚馬祖鄉親發揮巧思，把巧克力做成了鋼盔、砲彈形狀，結尾時，還不忘鼓勵大家到馬祖旅遊。

今年是政府宣示的地方創生元年，這項政策旨在鼓勵地方運用多元特色，來發展地方經濟、促使人口回流。陳美伶說，這次的展出，其實還不能算是成果展，「它比較像是一個階段性成果，未來它會繼續推動。」

陳美伶對展場的熟悉，其實也源自於，過去十個月來，她幾乎每周都往地方鄉鎮去，她看到了宜蘭壯圍的廢棄魚塭，成功復育龍膽石斑，南澳的朝陽社區復育苦茶，未來台灣的苦茶將不必從中國大陸進口。

另外，還有超越日本越光米的池上米，也正努力把品牌、通路延伸國際，「只要地方形成產業，有了經濟、就業，地方創生就起來了，」陳美伶如是說。

她指出，好幾次走訪地方，總是會碰上長輩問她，「政府為什麼要鼓勵年輕人回鄉，他們（年輕人）這樣回來，經常會被鄰居誤會是在台北經商失敗，或是嫁不出去。」每回聽到這樣的話，總是讓她有些哭笑不得。

但她也總是耐心回答，台灣的每一寸土地都有愛，她長年跟創業中的年輕人互動，觀察到很多年輕人對於自己的原生故鄉，總是充滿濃濃情感，「對他們來說，能回鄉跟長輩生活，並把產業、就業帶回來，是很幸福的一件事，她很希望長輩們能扭轉觀念，樂於接納這群回鄉打拚的年輕人。」

2019台灣地方創生展今天下午閉幕，國發會主委陳美伶率隊在展區最後巡禮，難得留下...
2019台灣地方創生展今天下午閉幕，國發會主委陳美伶率隊在展區最後巡禮，難得留下「後會有期」的輕鬆合照。記者胡經周／攝影。
分享
2019台灣地方創生展今天下午閉幕，國發會主委陳美伶在展區介紹台南的菱角殼的多重...
2019台灣地方創生展今天下午閉幕，國發會主委陳美伶在展區介紹台南的菱角殼的多重用途。記者胡經周／攝影。
分享

陳美伶國發會

相關新聞

中油重啟印尼油氣探勘 與澳洲商完成簽約合作

2019-11-07 16:51

全國電電商上線 「破盤11.11」搶攻雙11財

2019-11-07 16:38

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

中保整合成立保創科技 機電、消防、防災一條龍

2019-11-07 14:37

緬甸成衣業快速成長 紡拓會首次前進參展

2019-11-07 14:37

雙11提前發酵 創業家、松果10月營收俏

2019-11-07 14:37

搶攻雙11 全國電啟動電商平台

2019-11-07 14:37

特斯拉皮卡21日發表 貿聯、宣德可望受惠

2019-11-07 14:37

全國電線下衝雙品牌策略 線上線下相輔相成

2019-11-07 14:23

台塑林園廠槽車起火爆炸 高雄市環保局開罰45萬元

2019-11-07 13:10

家樂福也能外送驗孕棒！11月11日聯手foodpanda搶攻商機

2019-11-07 12:03

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

名家觀點／建構台灣自主自駕車產業聚落

2019-11-07 05:52

業務最前線／販賣風險 出奇制勝

2019-11-07 05:30

好書導讀／禎祥…家和萬事興 擦亮金招牌

2019-11-07 05:30

創新平台／AI監控 水產養殖走向智慧化

2019-11-07 05:30

連鎖效應／加盟者繪藍圖 為盟商規劃未來

2019-11-07 05:30

台商在東協／一堂300億的課 張耀浪領悟三原則

2019-11-07 02:37

台商在東協／威爾斯一條龍辦學 打響口碑

2019-11-07 02:37

雞肉價揚 大成食品全年營運俏

2019-11-07 01:43

大成食品 擺脫家族化經營

2019-11-07 01:43

匯率、關稅劣勢 中部工具機業陷寒冬

2019-11-07 00:39

趁貿戰拚轉骨 學者：工具機業升級良機

2019-11-07 00:26

台中19廠商申請無薪假 警示機制緊盯500家

2019-11-07 00:14

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

工研院攜手中鋼 設鋼鐵研發平台

2019-11-06 23:25

六福皇宮出租說明會 雙泰「新生代」會場亮點

2019-11-06 23:23

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

率真女孩愛紗 化身夢想大使

2019-11-06 15:54

六福皇宮原址新租客 JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 14:36

助觀光發展 Airbnb首度發表多元旅宿規管政策建議原則

2019-11-06 14:23

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

工研院攜手中鋼 打造鋼鐵產業研發平台

2019-11-06 14:01

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:57

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50
看更多

熱門文章

六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

三星放棄屏下辨識 GIS恐丟單

2019-11-07 01:43

第一名分析師賺錢術 楊應超：秘訣只有一個

2019-11-07 12:03

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

搶救國產車 九項零件降關稅

2019-11-06 23:38

三星傳導入臉部識別 台系鏈受惠

2019-11-07 01:43

機械業無薪假頻傳 程泰集團董座：即日起不領薪共體時艱

2019-11-07 13:40

彭淮南楊金龍都提過羊群效應 央行說分明

2019-11-06 20:08

半導體資本支出大戰開打 產業大者恆大成形

2019-11-07 01:43

久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現

2019-11-07 11:45

沃旭120億綠債 金融業搶購

2019-11-07 05:37

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

家樂福也能外送驗孕棒！11月11日聯手foodpanda搶攻商機

2019-11-07 12:03

TVBS董座陳文琦 NCC要面試

2019-11-06 23:30

帳號好難記？央行總裁楊金龍：正規劃手機號碼跨行轉帳

2019-11-07 15:03

夏普三路衝業績 將挹注鴻海收益

2019-11-06 23:24

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

2019-11-06 20:07

建商地主合建分屋 留意稅事

2019-11-07 04:09

吳釗燮：台灣參加RCEP機會不高

2019-11-07 00:37

半導體資本支出競賽開打 帶旺設備廠商機大開

2019-11-07 01:43

量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試

2019-11-07 11:25

合庫團協續約 董座：明年朝加薪5％努力

2019-11-07 06:03

費玉清封麥告別演唱會 郭台銘帶母親到場聆聽

2019-11-06 21:05

看好台灣市場 IKEA第7家店座落內湖

2019-11-07 15:00

台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡

2019-11-07 08:37

群益前經理人涉不當交易獲利1,500萬元遭約談 群益提告

2019-11-06 19:35

美債需求回溫 殖利率區間走勢

2019-11-07 09:51

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50

大客戶年底庫存調整 神盾11月業績可能持續下滑

2019-11-06 21:08

南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調

2019-11-06 21:35

高額遺產稅喬不攏 2方法解決

2019-11-07 14:35

前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告

2019-11-06 21:32

汽車零件降關稅 車輛公會：注入強心劑

2019-11-06 23:34

特別股今歸零 安泰銀配息空間變大

2019-11-07 03:56

合庫金看房市 明年會更好

2019-11-06 23:21

環團批風機變殺鳥兇器 彰化雲林風電環評要補考

2019-11-06 18:20

金融業挺綠能 投入1.2兆元

2019-11-07 05:37

吳釗燮：我入RCEP機會不高

2019-11-07 05:53

台電發183億元公司債 含今年首檔綠債

2019-11-06 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top