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福圓愛夫妻同框 為TOYOTA新Sienta代言

2019-11-07 15:19經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

TOYOTA總代理和泰汽車發表新SIENTA改款新車，這次更找來福圓愛夫妻代言站台。

TOYOTA SIENTA自2003年於日本國內正式發表後，截至2019年9月為止，在日本國內的累積銷售已超過85萬台，第二代小改款車型更是拿下2019年8月、9月日本國內小型普通車的銷售冠軍。

自2016年正式導入台灣後，SIENTA藉由靈活的車身尺寸、豐富座椅變化的彈性空間運用、低地板設計的乘車便利性、電動滑門的貼心設計等多項實用機能。

短短三年內，SIENTA累積銷售已經超過43,000台，更連續蟬聯國內小型MPV級距銷售冠軍；此次改款後預計年販15,000台。

福圓愛夫妻為SIENTA改款代言。記者邱馨儀／攝影
福圓愛夫妻為SIENTA改款代言。記者邱馨儀／攝影
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