儒鴻10月營收歷史次高 船期遞延、11月還有高點可期

2019-11-07 15:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／台北即時報導



旺季效應加持，「紡織股王」儒鴻（1476）今天公布10月營收26.49億元，比9月成長17.5%，創下近一年來的單月營收新高，也是歷史次高，只比去年同期的歷史高點略低2%。

由於儒鴻10月有部分訂單，因為船期因素遞延到11月出貨，影響金額約3億至4億元，儒鴻今年11月營收還有高點可期，相較去年營收到10月就已經登頂，儒鴻今年第4季整體營運表現有望優於去年同期，將挑戰去年第4季寫下的單季營收75.5億元的歷史顛峰。

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儒鴻董事長洪鎮海日前已對外預告，儒鴻今年下半年會比上半年好，明年會比今年好。

儒鴻包括Nike、Lululemon、Under Armour等三大客戶，明年接單均成長，其中大客戶Nike今年訂單成長10%，下半年跳至18%，明年會更好。Lululemon今年接單成長20%，明年下單預期維持兩成的成長力道；至於本周剛調降財測的UA，因為縮減供應商，對儒鴻的下單動能也轉強。

也由於主要客戶未來訂單全線增長，迫使儒鴻加速擴廠計畫，9月中宣布未來三年將投下1.7億美元（約新台幣52.7億元），分三階段在印尼設置織布及成衣一貫廠。其中第一階段的成衣廠擴廠，2021年第1季就會開始量產。