2019 IMD全球智慧城市指數 台北排名第七

2019-11-07 13:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 /即時報導



由瑞士洛桑管理學院(International Institute for Management Development,以下簡稱IMD)與新加坡科技設計大學(Singapore University of Technology and Design)合作完成的「2019 IMD全球智慧城市指數(IMD Smart City Index 2019)調查報告」,台北市被評為「全球第七智慧的城市」。

IMD於過去兩年來,針對全球102個城市進行調查研究,有別於其他智慧城市指標偏重於專家學者的分析評比,IMD在每個城市抽樣訪談120個市民,以市民最直觀而真切的角度來評量城市的硬體設施與軟體服務等,其中「政府是否以市民需求為中心,妥善運用科技來改善市民生活」,乃成為判斷一個城市是否「智慧」的關鍵。

「2019 IMD全球智慧城市指數」報告顯示,台北市總評比為A,全球排名第七,領先阿姆斯特丹、舊金山、溫哥華、雪梨、布拉格與東京等國際知名城市;此份評比中,台北市也是亞洲排名第二的「智慧城市」,僅次於新加坡;而亞洲排名第三的香港,則為全球第37名。

研究報告顯示,在36項調查中,台北市在藝文活動資源、免費公共Wi-Fi、環保回收服務、醫療資源、大眾交通工具票券購買便利性與預約掛號就診效率等方面得到民眾肯定。

其他受到市民讚許的項目,如能透過公開平台參與及監督市府政策與預算、透過線上平台辦理戶政文件、公共設施及時報修、全面影像系統以保障市民安全,以及市府針對新創業者提供便捷的線上服務等方面,顯現台北市推動「智慧城市」的成果。