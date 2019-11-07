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台塑林園廠槽車起火爆炸 高雄市環保局開罰45萬元

2019-11-07 13:10經濟日報 記者吳秉鍇／即時報導

台塑林園廠槽車起火爆炸情況。 圖／高市環保局提供
台塑林園廠槽車起火爆炸情況。 圖／高市環保局提供
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台塑（1301）林園廠M21製程（氯乙烯製造程序）今（7）日凌晨進行氯乙烯槽車灌裝，因槽體釋壓閥作業，導致氯乙烯釋出洩漏造成槽車起火爆炸，高雄市環保局依空氣污染防制法第32條第1項第4款裁處45萬元。

環保局表示，駐工業區稽查人員於11月7日1時26分接獲消防局通報台塑林園廠火警，於1時5分時該廠槽車進行卸載作業，因槽體高壓致釋壓閥跳脫，導致卸載物質（氯乙烯VCM）由槽頂洩漏溢流至車體，並與熱源接觸後發生火災情事，該事故已於1時15分由廠方人員自行將火勢撲滅。

事故發生時，環保局及環保署環境事故專業技術小組已立即進行廠區內及周界環境監控，各項監測值與環境背景值吻合，確認已無空污情事後於5時15分人員撤退，因台塑林園廠本次洩漏物為毒性化學物質，後續環保局於8時30分聯合市府各局處進行該廠深度稽查，如有其他違規情況將另依法裁處。

另該廠M21氯乙烯製程預計自今年11月8日至12月2日辦理製程歲修，今該廠將歲修時間提前至11月7日起先行停俥，環保局表示已要求該製程至歲修結束完成安全評估後始啟動。

另為加強林園工業區及臨海工業區的稽查，特立專案進駐管制，要求業者平日應落實污染防制設備之操作，以維護空氣品質，防範污染情事發生，避免因不必要事故排放或逸散空氣污染物於空氣中，增加高雄地區的污染負荷。

環保局呼籲民眾如發現工業區周邊或區內工廠有異常排放空氣污染物時，可撥打公害陳情專線（07-7317600）或1999，該局稽查人員將立即前往查處、取樣、蒐證，同時也歡迎民眾一起來揪出污染排放源，令其無所遁形，以維護高雄市空氣品質。

環保乙烯台塑

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