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茶水間之王愛這棟豪宅 砸2.6億元買第三戶

2019-11-07 12:20經濟日報 記者游智文／即時報導

最新實價揭露，天母豪宅華固天鑄」今年五月交易25樓戶，總價為2.68億元，每坪約143萬元，謄本資料顯示，買家是有「茶水間之王」之稱的賀眾牌飲水機董娘李寶儀，夫婦累計已購入三戶華固天鑄，總計約砸下近8.3億元。

台灣房屋智庫經理陳炳辰指出，豪宅市場近年風行富豪一次買多戶，或一買再買「包樓」情況，如國巨董座陳泰銘與精英前董座蔣東濬，只要文華苑有房子釋出就買下，目前各擁八戶，台塑王家也陸續買了六戶華固名鑄。

陳炳辰表示，富豪同一社區一買再買，除了讓家人住在同一大樓，維繫情感，也是資產保值手段，同一社區買愈多，就愈能控制社區的房價，另外也有不少人把買房當作藝術品收藏。

根據實價資料，國內商用飲水機品牌龍頭賀眾老闆王志耀夫婦，在2017年即陸續以2.83億元和2.77億購入天母華固天鑄24樓兩戶，單價分別為148萬和151萬元，相隔兩年後，今年五月再以李寶儀名下家儀企業名義購買25樓戶。

陳炳辰指出，華固天鑄樓高38層，為天母第一高樓，最高成交到一坪207萬元，此次高樓層交易一坪143萬元，算是以低樓層價入手，除了可能在於個案因素，物件座向、購買時間都影響價格。

陳炳辰分析，能讓企業老闆一次買多戶，一買再買的豪宅，多具備地段佳、知名度高、一線物件三大要素，如位處信義計畫區、天母、大直、大安森林公園等地的指標社區，除了得居住舒適度佳，隱密安全性高，豪宅建材規劃設計，還得富人群聚以彰顯身分，這類建物在房價盤整期置入，長期持有，往往有可觀增值空間。

華固天鑄。記者游智文／攝影
華固天鑄。記者游智文／攝影
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華固豪宅

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