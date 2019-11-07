久違了！SOGO周年慶人潮滿滿滿 東區商圈盛況再現
SOGO百貨周年慶壓軸登場今（7）日起跑，受到東區商圈沒落議題發酵影響，今年SOGO百貨首度串連台北東區160個商家同慶，希望比去年的160萬人潮再提升25%，創造200萬人次導入東區，預計全台七家店業績可達成108億元，而今年周年慶SOGO也首度導入行動支付，串連HAPPYGO PAY以提供更便利的服務。
SOGO董事長黃晴雯表示，很多人是以朝聖心態購物，且今年SOGO的美妝品比免稅更便宜，對今年全台七家店表現審慎樂觀。
SOGO百貨周年慶已成一年一度的購物盛事，上午10點不到，忠孝SOGO前就已見滿滿的人海，凌晨3點就來排隊的陳先生，準備搶購電冰箱送清淨機的特惠組，SK-II青春露、雅詩蘭黛特潤超導修護露的優惠組合更是秒殺，不少限日限量美妝保養品特惠組更是在中午前就已搶購一空。
此外，SOGO百貨也看好今年受惠台商回流助長精品的銷售，其中復興館今年也難得祭出國際精品和高單價珠寶約10%的回饋，就連一向價格都很硬的LOUIS VUITTON今年也加入滿萬送千行列，整體回饋約3.3%，準備迎接這波被稱之為「董娘回流效應」，預計在「精品四大天王(愛馬仕、卡地亞、LV、CHANEL)」齊聚的復興館，能為周年慶帶來更好的業績。
此外，有「美妝天后宮」之稱的SOGO百貨忠孝館，今年周年慶更破天荒祭出單日單櫃滿6000送800， 回饋高達31%，且SOGO今年更強調力壓免稅店價格，讓愛美的消費者補貨免跑國外。只是，有保養品業者私下反應，受陸客限縮影響，預估今年將看不到中國大陸大媽掃貨的盛況。
此外，包括新光三越、統一時代、大葉高島屋、環球購物中心今日起則都順勢推出雙11購物節，希望能夠延續周年慶買氣。
新光三越今年以「不寂MORE購物節」為主題，於新光三越APP推出百貨雙11限定精選優惠商品，網羅今年周年慶熱銷排行榜商品。Global Mall自即日起至11月17日全台七店刷Global Mall聯名卡累計滿1,111元送111元電子禮券，11月24日前使用GM pay當日單筆支付滿1,000元加贈100點。
大葉高島屋則推出多項買1送1商品，訴求讓單身的你加倍寵愛自己，統一時代百貨台北店也推出4大掃貨攻略，迎戰雙11購物熱潮，網羅全館的保養美妝、服飾配件、家居餐廚、美食餐點限時下殺折扣。
留言