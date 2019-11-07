首屆混東區商圈周年慶 超過百萬獎品等你試手氣
11月7日至18日首屆「混東區商圈週年慶」重磅登場，東區商圈偕百貨龍頭SOGO串聯東區商圈上百間吃喝玩樂各類店家，推出史上第一次商圈週年慶活動，至指定店家消費不僅享有獨家優惠，消費滿百元更可獲得1張摸彩券，最新款Tokuyo按摩小沙發、iPhone 11 pro等總價超過100萬元的驚喜好禮，等你來試手氣！此外，11月東區還有燈光藝術裝置及快閃活動新亮相，精彩11月就是要混東區。
台北東區座落眾多辦公大樓、百貨商場、品牌旗艦店及店家，成為重要的商業及消費中心，為協助東區商圈持續發展，北市府於今年3月協助光武里地方店家凝聚共識，並於5月29日向北市府社會局申請完成組織立案；為推廣本市東區多元豐富面貌，並營造更友善便利的購物環境，市府在「一個再定位—商圈再定位，三個主策略—強化主題空間、規劃人行系統、活絡捷運地下街」策略下，推動「忠孝東區振興計畫」，協助地方軟硬體設施升級。
截至今年10月已完成波段行銷、公園設施修繕、瑠公公園與龍門廣場設置無線網路、標線型人行道、調整停車格、側溝更新、增設智慧公車站牌、大安路一段及瑠公公園街道照明改善等8項工作項目，此外，台北市東區商圈發展協會於今年11月6日召開第2次理監事會議，黃副市長珊珊特別出席共同討論東區商圈未來發展規劃，展現市府對東區商圈之高度重視。
自今年8月起頂好及龍門廣場歷經3個月的施工整修後，店家們早已滿心期待準備與民眾迎接煥然一新的東區，萬眾矚目的SOGO週年慶首次串聯東區商圈近200間吃喝玩樂各類店家，自11月7日至18日推出首屆「混東區商圈周年慶」，滿足民眾所有需求，至指定店家消費不僅享有獨家優惠，消費滿百元更可獲得一張摸彩券（單次消費最多獲得五張摸彩券），最新款Tokuyo按摩小沙發、iPhone 11 pro等總價超過百萬元的獎品，還不快手刀衝刺來東區。
11月9日由本府觀光傳播局於頂好廣場主辦的耶誕點燈活動後，市長將與近百位商圈業者以「混亮」的裝扮於東區進行「Happy Family夜光遊行」，不僅展現東區商圈高度的團結與凝聚力，也體現本府與東區商圈同心協力、攜手合作，共創東區共好。
為活化商圈空間場域，商業處以藝術創作擾動街區，自今年11月9日至109年1月5日設置於忠孝東路205巷的「裝置微光計畫-蛛網之城」及龍門廣場的「光電獸」互動裝置，分別由新銳藝術家莊志維及姚仲涵設計，以大型燈光藝術裝置點亮東區，突顯東區巷弄出其不意的創意趣味，帶給觀眾截然不同的聲光體驗，利用視覺透視擾動行人原有的節奏動線，在動與靜之間創造出更多看待東區的可能。
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