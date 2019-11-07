量販店首家推外送！ 家樂福聯合foodpanda東興店率先測試
2019-11-07 11:25
經濟日報 記者何秀玲
／即時報導
家樂福雙11首創國內量販通路與外送平台合作，聯手國內外送服務龍頭foodpanda富胖達搶攻雙11電商市場，之後也將與Uber Eats攜手。
與foodpanda預計下周一在家樂福台北東興店率先合作測試，只要在指定服務範圍內的消費者就可在foodpanda富胖達「熊貓商城」看到家樂福上架服務，首次提供300多支品項提供購買，包含零食、即食商品、熟食、生鮮蔬果肉類以及日常生活必需用品，滿足顧客緊急需求。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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除此之外，家樂福也將今年推廣的食物轉型商品放入，讓顧客也能購買，例如非籠飼機蛋、環境友善及社會企業商品，未來將加入更多CSR商品讓消費者認識。
雜貨類：飲料、咖啡、零食餅乾巧克力、奶粉、燕麥、麵條、泡麵、米、麵筋、醬菜、罐頭、油類、鹽、味精、奶類（鮮奶／優酪乳）、豆.米漿、奶油、雞蛋、豆腐、火鍋料、冷凍、冷藏、微波食品等。
生鮮類：蔬菜（早菜／球莖／根莖／葉菜／菇類／果實／花菜／筍類）、水果、海鮮類（魚類／殼類／蝦類）、肉類（牛／羊／豬／雞）、調味烤肉、調理肉品等。
熟食類: 烤雞、烤海鮮、炒類（菜／飯／麵）、炸物、滷類等。
生活用品類: 個人衛生用品、各人清潔用品商品等。
家樂福總經理王俊超表示，近年來觀察到消費者偏好即時且便利的服務，線上下單、宅配到府的需求上升，相信藉著與 foodpanda 合作外送服務將為更多消費者打造優質服務體驗。
家樂福近年更成功整合數位服務，整合家樂福會員+線上購物+商城App，並升級成為家樂福Wallet（錢包），賣場內並同部引進智慧結帳機Scan&Go設利於實體店內，雙項結合更顯家樂福發展數位市場的決心。
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