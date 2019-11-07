中保科技攜國產攻市場 保創科技拚三年後上市

2019-11-07 10:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



中興保全科技集團整併原關係企業台濼控制工程、競日消防、中保防災科技等三家公司資源，成立保創科技，由董事長林磊帶領團隊，串接中保科技和國產實業提供業界唯一「機電、消防、防災一條龍」服務，保創執行長周興國表示，保創科技未來將可為集團帶來可觀營收，目標三年後股票上市。

中保自今年7月正式更名後，全力開發智慧城市、智慧校園、智慧園區等市場，

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為有效提升競爭力，整併原關係企業資源，成立保創科技，保創執行長周興國表示，將扮演串接中保科技和國產實業兩大集團合作的最佳橋樑。

周興國說，國產的安心建材履歷廣受各大建設公司和廣大消費者信賴，同時明年第1季將量產具「環保耐震」優異特性的輕質磚；中保科技集團則握有發展成熟的物連網技術，能提供更全面智慧生活服務，換句話說，建築物從混凝土澆築、相關建材的使用、機電消防工程建置，到使用中保無限+智慧系統，不只符合智慧建築標準，也能提供建築生命周期的完整照護，等於兩大集團作戰，全面搶攻市場。

保創科技創造業界唯一的「全面向服務」，包括淡海輕軌全線及行政中心、機場的火警受信總機光纖網路聯線、自動滅火設備等，目前正在興建中桃園平鎮第一公有市場與平鎮文化公園地下停車場，都是保創科技的實績，此外也有不少商辦大樓、大型商場等客戶詢問中。

保創科技表示，包括公共工程、社會宅、智慧宅，還有政府積極推動的危老重建，都是保創科技的目標市場；周興國透露，中保科技集團每年平均打造上百棟智慧建築的堅強實績，預估保創科技未來可為集團帶來可觀營收，目標三年後股票上市。