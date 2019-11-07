繼光香香雞慶全球破350家門市 身分證有這些數字享七折
2019-11-07 09:07
經濟日報 記者葉卉軒
／即時報導
為歡慶全球正式突破350家門市，繼光香香雞今（7）日舉辦全台門市單日同歡慶活動，身分證只要有3、5、0，本人於門市消費出示並分享繼光香香雞 J&G Fried Chicken官方粉絲團的指定貼文，即可享香香炸雞（M）搭配蒜脆杏鮑菇只要99元（原價140元）等同立即享七折的優惠折扣。
繼光香香雞近年來除了在台灣穩健拓點，另一重心也積極飄香國際，不僅於2018年進軍美加市場，於今年年底前更深入東南亞市場，加速海外的擴展。
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以展店進度來看，香繼光上半年已插旗加拿大溫哥華開2家據點，目前擁有馬來西亞7家、香港4家，另外還有年底前菲律賓將新增開2家店、馬來西亞2家以及越南2家，併入中國門市全球已有350多個據點。
繼光香香雞指出，特別是越南，更是現今台商海外重要營運據點，而繼光香香雞在越南擁有近50位座席數的旗艦首店，也於11月3日在越南美食一級戰區的-富潤郡潘赤龍路商圈盛大開幕。
繼光香香雞表示，在品質堅持的原則下，繼光香香雞也會因地制宜為各國市場研發及調整合適的餐點選項，例如對大多數越南人來說餐廳的主食，還是要吃米飯或河粉、麵包為主。因此繼光香香雞在越南除了台灣既有的品項外，也推出炸腿堡、香香雞滷肉飯、雞排飯、雞排乾麵等新品，以滿足在地人的飲食習慣，而部份是台灣目前尚未上市的品項，也值得讓各地旅人可以特別去採點、探究，體驗不同的在地飲食文化。
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