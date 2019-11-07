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六福皇宮新主人JR東日本笑了！台灣舊房客卻哭了？

2019-11-07 09:15聯合新聞網 文章提供／遠見

台北市南京東路三段上的威斯汀六福皇宮在去年12月正式熄燈後，迄今已閒置11個月，...
台北市南京東路三段上的威斯汀六福皇宮在去年12月正式熄燈後，迄今已閒置11個月，JR東日本集團與國泰人壽聯合發表會，宣布「JR東日本大飯店台北」將進軍台灣。聯合報系記者曾學仁／攝影
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台北南京東路上的台北威斯汀六福皇宮，曾經是台灣商務客、遊客的最愛之一，最後，六福旅遊集團卻被迫在沈重的租金壓力下，於去年底黯然退場。一年後的今天，業主國泰人壽迎來了新房客——JR東日本集團，但相比當年的六福旅遊集團，JR東日本卻取得前所未有的好條件，相信六福集團知情後，應該會感慨萬分吧？

2018年4月，當六福皇宮宣布將於2018年底熄燈時，震驚各界。當時六福旅遊集團執行長莊豐如接受《遠見雜誌》專訪時，外界才知道，原來獲得不少商務客、遊客喜愛的六福皇宮，風光20年的背後，竟是虧損連連，僅有兩年盈餘賺錢。

而真正壓垮六福皇宮的最後一根稻草，正是居高不下的「房租」。據了解，六福旅遊集團20年總計付給國泰人壽的房租，高達80億元台幣。

這就是為何六福皇宮營運績效已名列全國前10大，但營收成長卻追不上加租速度，光是租金就占營收四成，業內人士看完六福的財報，紛紛搖頭說，房租已經占四成，食材成本約三成五，人力成本控制再好也只能壓到三成五，怎麼可能不賠錢？

當時，就連最會賺錢的晶華酒店董事長潘思亮也不敢置信，「租金占四成當然不能經營，完全不可能經營，經年累月的虧本，到底要怎麼經營下去？」

就這樣，六福皇宮在無法談到更好的租金條件下，於2018年底租約到期後，黯然熄燈。而業主國泰人壽也開始積極尋找新房客。

其實，早在上個月，市場就傳出JR東日本集團將接手的消息。果不其然，今（6日）天中午，JR東日本就與國泰人壽聯合召開記者會，對外宣布JR東日本首次跨海開業、進軍台灣飯店業的消息。

莊豐如退場後，曾傳出晶華酒店、寒舍集團有意承租的消息，但後來都無疾而終，主因是建築物先天不良，將造成經營瓶頸，以及業主對租金的態度等等。

最終，JR東日本集團找到福泰飯店集團總裁廖東漢、同時也是福華飯店集團的第二代，居中牽線協調，正式成為六福皇宮原址的新房客，決定引進JR東日本飯店品牌之一的「Hotel Metropolitan」，開設海外首間豪華型旅館「JR東日本大飯店台北」（暫訂），首年平均房價目標為5500元，預計2021年開幕。

JR東日本靠廖東漢解決最關鍵的房租問題？

外傳晶華酒店、寒舍集團經評估後認為「無利可圖」，紛紛打退堂鼓，JR東日本卻興致勃勃？

其實，只要從住房客源、JR東日本的背景，以及授權金、房租等面向分析，就不難知道JR東日本為何敢放手一搏？

眾所皆知，日本是台灣觀光客最大來源之一，根據交通部觀光局的統計顯示，去年全年達到196萬9151人。今年上半年日本來台人數快突破百萬門檻（97萬8974人），較去年同期成長8.25％，是今年前6月來台人數第二大地區。

尤其，日本人出國旅遊對日本經營的飯店情有獨鍾。JR東日本歷史悠久，1987年日本國有鐵道施行分割民營化，成立七家鐵路公司，合稱JR（Japan Railways），其中又以JR東日本的規模最大，事業體涵蓋鐵路、客運、飯店、百貨、零售等。光飯店就有六大品牌、49家連鎖飯店，房間數達到7378間，高知名度且資源雄厚，自然能吸引來台的日本客人。

而且相較台灣知名飯店掛上「國際品牌」時，須承擔品牌授權金、管理費以及抽佣等成本，JR東日本用自家品牌「Hotel Metropolitan」，毫無授權金問題。加上，它還握有日本最大旅行社JTB二成股權，日本來台旅行團選擇入住不是問題。

更重要的是，JR東日本取得比當年六福旅遊集團更優惠的條件：不必承租B3的宴會廳，國壽還答應更換電梯、熱水鍋爐等。其中，最關鍵的房租問題，廖東漢日前接受雜誌專訪時雖未加透露，只笑說：「我有幫忙談到很合理的條件啦！」

廖東漢的這句話也透露出弦外之音，JR東日本的租金應該比去年的六福旅遊集團還要低吧。相信，六福花了20年辛苦打造「六福皇宮」的品牌，最後卻不得不忍痛退場，今天看到日本人能談到這麼好的條件，應該會很感慨吧？

即便JR東日本擁有各種優勢，也透過廖東漢跟國壽談到不錯的條件，但商場如戰場，JR東日本能否克服六福皇宮先天的各種障礙，最終到底是會笑還是哭？留待時間給答案。

JR東日本集團與國泰人壽聯合發表會，宣布「JR東日本大飯店台北」將進軍台灣。台灣...
JR東日本集團與國泰人壽聯合發表會，宣布「JR東日本大飯店台北」將進軍台灣。台灣捷爾東事業開發股份有限公司（JR東日本台灣事業開發）董事長石黑陽一（左）、國泰人壽總經理劉上旗（右）。聯合報系記者曾學仁／攝影
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（作者／彭杏珠、江星翰 本文出自2019.11.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

六福皇宮國泰人壽

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