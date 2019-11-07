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台塑林園VCM廠火災 營運不受影響

2019-11-07 08:50經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

台塑林園氯乙烯（VCM）廠今（7）日凌晨1時8分，因卸料時氯乙烯槽車安全閥跳脫發生火災，立即開啟消防灑水進行滅火隔離防護，火勢已於發生後2分鐘內撲滅，全廠安全停俥，並未造成人員傷害，且台塑位在林園的其他廠也未受影響。

高雄市環保局及環保署毒災中心入廠，進行空氣及環境品質監測，均未檢出空氣污染物，但對於造成居民不安，台塑一早發布新聞稿，表示深感抱歉。

台塑林園氯乙烯廠原訂11月8日起配合中油四輕停俥歲修，因火災事件，提前一天從今日起提前歲修。由於台塑PVC和VCM都有庫存，此事對公司營運不致造成影響。

台塑乙烯環保

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