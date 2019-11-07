台塑林園廠槽車起火 2分鐘內撲滅無人傷亡
2019-11-07 08:37
經濟日報 記者黃淑惠
／即時報導
台塑（1301）林園化學槽車今（7）日凌晨傳爆炸，均無人員傷亡，高雄市環保局及環保署毒災中心已入廠，進行空氣及環境品質監測，均未檢出空氣污染物，台塑集團對於爆炸聲造成居民不安，深感抱歉。
台塑林園氯乙烯廠於凌晨1時8分，槽車卸料氯乙烯時，因槽車安全閥跳脫，不慎引起火花導致槽車起火，司機見狀已經自行脫困，台塑立即開啟消防灑水進行滅火隔離防護，火勢已於發生後2分鐘內撲滅，全廠安全停車，並未造成人員傷害，且台塑林園其他廠並未受影響。
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目前高雄市環保局及環保署毒災中心入廠，進行空氣及環境品質監測，均未檢出空氣污染物；至於業務面的影響，林園氯乙烯廠原訂8日起配合中油四輕停車歲修，因此事件將自今日起提前歲修，由於台塑的PVC 及VCM 仍有庫存，對台塑的營運不致造成影響。
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