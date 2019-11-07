連鎖效應／加盟者繪藍圖 為盟商規劃未來

2019-11-07 05:30 經濟日報 李培芬



加盟連鎖企業有三張發展藍圖，除了和一般企業相同的企業發展藍圖、同仁生涯藍圖之外，還有非常重要的盟商事業藍圖。

直營連鎖和加盟連鎖有何不同？直營連鎖只有一位老闆，而加盟連鎖則有一群老闆，看加盟總部的格局與本事，就看盟商老闆們是百戰雄師，還是散兵游勇。若能培養加盟商成長，使其從單店盟商提升為複式（多店）盟商，再從複式盟商提升到區域盟商，總部才算真正開發出加盟商的能量。

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因此，從單店加盟到複式加盟，再到區域加盟的過程，正是加盟連鎖企業示現給加盟商的事業藍圖。

許多加盟總部看不見加盟商的價值，看重的是加盟金，而不是加盟商，實在是本末倒置的作法。加盟金再高，也比不上與總部同心的加盟商，一起打拚出來的市場價值，在兩岸能用好加盟的企業，更是鳳毛麟角。

曾有一家加盟企業即將上市前，顧問建議辦個小額的內部現金增資，拿出3%分享給加盟商認股，但這總部的董事長卻不樂意，公司上市卻跟加盟商沒有關係，站在加盟商立場想想，人心向背影響深遠。

欲實現盟商的事業藍圖，鼓勵盟商穩健開店成長，有五個重點必須做到：

一、盟商營運培訓：大多數總部僅提供開店培訓，忽略營運培訓，其實長期營運培訓，助力人才素質提升。

二、經營指導機制：連鎖三層組織的中層即是營輔組織，營運督導在區域輔導經營，是對盟商最好的支持。

三、舉辦盟商大會：優質總部每年至少舉辦一次盟商大會，主要是宣達新的策略方向，以及新品發表，讓盟商能夠跟上腳步。

四、盟商分級管理：大型總部會設大客戶部，三至五店以上盟商列為大客戶，因為營運強度不同，應給予分級管理。

五、盟商意見收集：帶領許多總部辦理的盟商吐槽大會，因打開言路更能敞開心扉，平日就要傾聽盟商的心聲。

加盟連鎖的商業模式，簡而言之就是B2B2C，中間的B就是加盟商，所以盟商也是加盟總部的客戶，在企業傾聽消費者意見的同時，盟商的意見也必須聽取，唯有把盟商奉為最重要的客戶，除有效拉近彼此的距離，放低總部的身段，亦能避免總部犯下傲慢的錯誤。

在盟商之前，總部沒有傲慢的權力，這是加盟連鎖企業的事業夥伴，將創業人生和資金投入總部的連鎖店，彼此之間不是只有契約授權關係，更有情有義，有夥伴關係。

當然，站在營運管理的角度來說，加盟店應比照直營店的管理標準，否則就是對雙方合作品牌的不負責任。實務上有四型總部，管理型、供貨型、開店型和教練型，可視為加盟總部的升級階段，畢竟品牌連鎖的發展，經營品牌怎能沒有管理。

加盟連鎖三張藍圖中盟商藍圖，開啟雙方長期合作的夥伴關係，藉由建立盟商的發展目標，帶動連鎖總部長線經營的價值，形成堅實的連鎖體系。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）