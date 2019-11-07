好書導讀／禎祥…家和萬事興 擦亮金招牌

2014年禎祥食品興建大型冷凍庫動土典禮。 禎祥食品／提供 分享 facebook 二次大戰後的台灣，從南到北，風起雲湧掀起一波波創業風潮，許多當今著名的企業都是由創辦人一步一腳印、辛勤播種、揮汗耕耘才成就今日的規模。在這段帶領組織由小工廠變大企業的過程中，不但為家族創造價值，同時也見證台灣奇蹟。

篳路藍縷 走過一甲子

中國自古有「家天下」的觀念，皇位及大家族的資源分配、事業傳承所引發的爭端屢見不鮮，儘管有「國法家規」可依循，仍免不了政治與情感的糾葛。現代家族企業的傳承，同樣受政治與情感問題羈絆，事業愈大，牽扯的人愈多，影響層面愈廣。

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正因如此，很多家族企業經過第一代創業者篳路藍縷的戮力經營後，接棒的第二代往往便自行分家，各做各的事業，甚至爭權爭產互不相讓的情事時常見諸報端。

嘉義布袋張氏家族第一代首創的禎祥食品，能夠順利完成世代交替後，還能將家族精神發揚光大、再創輝煌，在國內家族企業中，可說是極少數的經典案例。

不僅第一代是由兄弟創業起家，禎祥食品第二代接手經營的姐弟三人，在父親張夢蛟「家和萬事興」的庭訓下，不僅胼手胝足順利接棒，難能可貴的是，多次緊密地相互扶持、共度難關，聯手全面推升企業更上層樓。

禎祥食品創辦人張夢蛟於2015年辭世後，子承父業的張晁禎、張晁祥從未言及分家，反而創意十足地建構出國內企業界特有又少見的雙董制，兩人雙掛名禎祥食品（蘇州、嘉義）董事長，加上擔任財務長的二姐張綉綺統籌總公司的財務調度，逐漸形塑出創新又獨特的鐵三角領導模式，兄友弟恭的企業文化名聞國內外食品產業界。

身為企業家的後代，從小就有著家族的使命感，也深深體會並維護家的價值。張家姐弟談起由父親手中接下經營重擔至今已有20個年頭，期間，父親的待人處世風範與耳提面命的叮嚀，是禎祥企業文化的中心所在，也是經營公司得以遇山開路、遇水搭橋，堅持下去的動力。 張晁禎、張晁祥與張綉綢、張綉綺四人，手足情深。 禎祥食品／提供 分享 facebook

姐弟分工 組成鐵三角

儘管時光荏苒、歲月如梭，往事卻不曾如煙飛散，而是深深刻畫在家人與員工的心頭。姐弟的專業分工，相互扶持，於公於私都形成牢不可破的鐵三角。

談及父親與高堂老母，張家姐弟眼角眉間盡是感性，但對於公司經營，三人則是理性專業分工、互為表裡，成功率領禎祥食品走過許多風雨及無數次挑戰，無論在營運規模、市場占有率及技術研發水平、生產質與量等各方面，至今都創下歷史新高的紀錄。

走過一甲子歲月，姐弟三人緊密的同心協力，正引領禎祥這塊60年的金字招牌，繼續發光發熱、邁向卓越。

（本文摘自《家和萬事興：禎祥走過一甲子》，經濟日報出版）