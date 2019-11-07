親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

12強／張奕人生首次投7局 委國教頭：脫帽致敬

好書導讀／禎祥…家和萬事興 擦亮金招牌

2019-11-07 05:30經濟日報 高行

2014年禎祥食品興建大型冷凍庫動土典禮。 禎祥食品／提供
2014年禎祥食品興建大型冷凍庫動土典禮。 禎祥食品／提供
分享
二次大戰後的台灣，從南到北，風起雲湧掀起一波波創業風潮，許多當今著名的企業都是由創辦人一步一腳印、辛勤播種、揮汗耕耘才成就今日的規模。在這段帶領組織由小工廠變大企業的過程中，不但為家族創造價值，同時也見證台灣奇蹟。

篳路藍縷 走過一甲子

中國自古有「家天下」的觀念，皇位及大家族的資源分配、事業傳承所引發的爭端屢見不鮮，儘管有「國法家規」可依循，仍免不了政治與情感的糾葛。現代家族企業的傳承，同樣受政治與情感問題羈絆，事業愈大，牽扯的人愈多，影響層面愈廣。

正因如此，很多家族企業經過第一代創業者篳路藍縷的戮力經營後，接棒的第二代往往便自行分家，各做各的事業，甚至爭權爭產互不相讓的情事時常見諸報端。

嘉義布袋張氏家族第一代首創的禎祥食品，能夠順利完成世代交替後，還能將家族精神發揚光大、再創輝煌，在國內家族企業中，可說是極少數的經典案例。

不僅第一代是由兄弟創業起家，禎祥食品第二代接手經營的姐弟三人，在父親張夢蛟「家和萬事興」的庭訓下，不僅胼手胝足順利接棒，難能可貴的是，多次緊密地相互扶持、共度難關，聯手全面推升企業更上層樓。

禎祥食品創辦人張夢蛟於2015年辭世後，子承父業的張晁禎、張晁祥從未言及分家，反而創意十足地建構出國內企業界特有又少見的雙董制，兩人雙掛名禎祥食品（蘇州、嘉義）董事長，加上擔任財務長的二姐張綉綺統籌總公司的財務調度，逐漸形塑出創新又獨特的鐵三角領導模式，兄友弟恭的企業文化名聞國內外食品產業界。

身為企業家的後代，從小就有著家族的使命感，也深深體會並維護家的價值。張家姐弟談起由父親手中接下經營重擔至今已有20個年頭，期間，父親的待人處世風範與耳提面命的叮嚀，是禎祥企業文化的中心所在，也是經營公司得以遇山開路、遇水搭橋，堅持下去的動力。

張晁禎、張晁祥與張綉綢、張綉綺四人，手足情深。 禎祥食品／提供
張晁禎、張晁祥與張綉綢、張綉綺四人，手足情深。 禎祥食品／提供
分享

姐弟分工 組成鐵三角

儘管時光荏苒、歲月如梭，往事卻不曾如煙飛散，而是深深刻畫在家人與員工的心頭。姐弟的專業分工，相互扶持，於公於私都形成牢不可破的鐵三角。

談及父親與高堂老母，張家姐弟眼角眉間盡是感性，但對於公司經營，三人則是理性專業分工、互為表裡，成功率領禎祥食品走過許多風雨及無數次挑戰，無論在營運規模、市場占有率及技術研發水平、生產質與量等各方面，至今都創下歷史新高的紀錄。

走過一甲子歲月，姐弟三人緊密的同心協力，正引領禎祥這塊60年的金字招牌，繼續發光發熱、邁向卓越。

（本文摘自《家和萬事興：禎祥走過一甲子》，經濟日報出版）

創業

相關新聞

JR東日本攻台 租下六福皇宮

2019-11-06 23:29

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

名家觀點／建構台灣自主自駕車產業聚落

2019-11-07 05:52

業務最前線／販賣風險 出奇制勝

2019-11-07 05:30

創新平台／AI監控 水產養殖走向智慧化

2019-11-07 05:30

連鎖效應／加盟者繪藍圖 為盟商規劃未來

2019-11-07 05:30

台商在東協／一堂300億的課 張耀浪領悟三原則

2019-11-07 02:37

台商在東協／威爾斯一條龍辦學 打響口碑

2019-11-07 02:37

雞肉價揚 大成食品全年營運俏

2019-11-07 01:43

大成食品 擺脫家族化經營

2019-11-07 01:43

匯率、關稅劣勢 中部工具機業陷寒冬

2019-11-07 00:39

趁貿戰拚轉骨 學者：工具機業升級良機

2019-11-07 00:26

台中19廠商申請無薪假 警示機制緊盯500家

2019-11-07 00:14

歌舞冰上將登台 奧運選手上秀

2019-11-06 23:25

工研院攜手中鋼 設鋼鐵研發平台

2019-11-06 23:25

六福皇宮出租說明會 雙泰「新生代」會場亮點

2019-11-06 23:23

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

率真女孩愛紗 化身夢想大使

2019-11-06 15:54

六福皇宮原址新租客 JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 14:36

助觀光發展 Airbnb首度發表多元旅宿規管政策建議原則

2019-11-06 14:23

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

工研院攜手中鋼 打造鋼鐵產業研發平台

2019-11-06 14:01

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:57

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

工研院、中鋼攜手成立平台 拚半導體關鍵材料國產化

2019-11-06 12:20

工研院攜手中鋼 打造鋼鐵產業研發平台

2019-11-06 12:18

遠傳攜手小7 首創數位便利體驗店

2019-11-06 12:10

響應26條參與大陸循環經濟？張子敬：失敗的很多

2019-11-06 09:29

群曜醫電攜吉林大學第三醫院 簽署臨床試驗合作計畫

2019-11-06 09:22

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

別花太多錢在汽車上！專家曝慘痛教訓：讓你痛苦好幾年

2019-11-06 17:10

總座施建安緋聞異動股價挫 台企銀董座黃博怡有話說

2019-11-06 15:24

日本飯店卡位六福皇宫原址 在台布局一條龍

2019-11-06 20:02

小7「嗶」LINE Pay 一卡通 享LINE POINTS 10%回饋

2019-11-06 15:57

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

藍營批南科三期擴編拱手讓高雄？郭國文：在台南基地

2019-11-06 15:36

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

彭淮南楊金龍都提過羊群效應 央行說分明

2019-11-06 20:08

聯發科Q3擠下高通 奪陸企最大AP供應商寶座

2019-11-06 15:27

半夜衝進屠宰場抓逃稅！ 來看那些年課過的萬萬稅

2019-11-06 13:18

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

費玉清封麥告別演唱會 郭台銘帶母親到場聆聽

2019-11-06 21:05

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

交通部公告 Uber條款輔導期11月30結束

2019-11-06 12:52

最低工資法挨批「最低便當法」 勞動部反駁：做足功夫

2019-11-06 17:50

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

汽車零組件進口關稅調降 朝野有共識

2019-11-06 14:35

工具機業寒冬 陷無薪假風暴

2019-11-06 23:27

陳冲：沒基本功的基本工資法 不如定最低便當法

2019-11-06 14:17

群益前經理人涉不當交易獲利1,500萬元遭約談 群益提告

2019-11-06 19:35

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

台商回台投資桃園最熱門 科技業最多增加1萬5千工作

2019-11-06 17:14

南科擴建「拉攏高雄、放棄台南」?科技部:政院積極協調

2019-11-06 21:35

助觀光發展 Airbnb首度發表多元旅宿規管政策建議原則

2019-11-06 14:23

台灣當離岸人民幣中心？顧立雄：不在優先政策內

2019-11-06 16:32

台電發183億元公司債 含今年首檔綠債

2019-11-06 20:10

12月開罰輔導期不延長 Uber表達失望擔憂

2019-11-06 20:07

率真女孩愛紗 化身夢想大使

2019-11-06 15:54

環團批風機變殺鳥兇器 彰化雲林風電環評要補考

2019-11-06 18:20

前經理人違反規定 群益投信：零容忍、早已免職且提告

2019-11-06 21:32

響應26條參與大陸循環經濟？張子敬：失敗的很多

2019-11-06 09:29

外幣定存 短天期高利率最有利？

2019-11-06 14:36

銀行員工好幸福！加薪、生育補助、持股信託還有健身房

2019-11-06 14:31

三商壽總座張鎮坤：擬定數位三目標大幅提高新人留存率

2019-11-06 13:35

大客戶年底庫存調整 神盾11月業績可能持續下滑

2019-11-06 21:08

遠傳攜手小7 首創數位便利體驗店

2019-11-06 12:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top