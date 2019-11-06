台中大毅老爺行旅推秋豐盛宴 義式料理遇上國產雜糧

2019-11-06 22:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳與農委會農糧署及東勢區農會共同合作，一同推廣「大糧倉計畫」，今(6)日起至12月4日推出「秋豐．盛宴」套餐，主廚發揮台灣寶島的原味食力，要將這季大地最美好的風味獻給消費者。

農糧署表示，國人米食消費量受到飲食西化影響而下降，致水稻生產面積供應國內需求已相當餘裕，反觀我國雜糧產業卻每年大量進口黃豆、小麥、玉米等雜糧高達800萬餘公噸。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，農糧署自2016年起推動「大糧倉計畫」輔導農友轉作雜糧，生產多元且具本土特色風味的國產雜糧，產品品質較進口雜糧來得新鮮、安全、可追溯、非基改及低碳哩程，非常符合消費大眾對食品安全及健康的期待。

農糧署今年成功媒合永豐棧酒店、中南海國際集團暨台中樂活旅宿聯盟旗下11家飯店，以及大毅老爺行旅等知名飯店，使用國產雜糧入菜，各家飯店所回饋的消費者意見，多持正面與肯定。

ZEBRA位於台中最有藝術美感的大毅老爺行旅一樓，即日起主廚團隊將大顯身手，運用台灣盛產的紅薏仁、黃豆、小麥、紅豆、紅藜等特有優質榖糧，以義大利烹調手法完整呈現在這次的秋季饗宴中。

「秋豐．盛宴」套餐一開始就以大雅的紅薏仁，與新社各式野菇拌炒後，淋上義式特調白酒醋，最後綴上荔枝凍的清甜，為這場盛宴揭開清新甜美的序曲。

湯品「玉米濃湯」以整顆水果玉米打碎與蔬菜高湯一同熬煮，上桌前撒上糙麥爆米花，濃稠香甜的滋味，為秋冬時節注入溫暖。

「本地農場旬令時蔬佐東勢苦茶油醋」擷取台灣當地的番薯、北港花生、玉米等，多達10種洋溢鮮活季節氣息的食材，沾上以義大利黃金比例3:1調和的油醋，採用東勢手工壓制的苦茶油及紅酒醋調製而成，襯的所有食材柔和清新起來。

接著「義式蕎麥麵」是用彰化二林生產蕎麥製成的麵條，與義式辣油醋拌勻，撒上北港脆花生粒。

套餐中主菜「慢煮牛頰肉、牛肚及牛筋」，是以台味為概念重新演繹出羅馬料理中百年經典菜色，將牛頰肉、牛肚及牛筋，和番茄、香草及紹興酒長時間燉煮而成，讓牛肉更為豐嫩味美。