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台中大毅老爺行旅推秋豐盛宴 義式料理遇上國產雜糧

2019-11-06 22:13經濟日報 記者宋健生／即時報導

台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳與農委會農糧署及東勢區農會共同合作，一同推廣「大糧倉計畫」，今(6)日起至12月4日推出「秋豐．盛宴」套餐，主廚發揮台灣寶島的原味食力，要將這季大地最美好的風味獻給消費者。

農糧署表示，國人米食消費量受到飲食西化影響而下降，致水稻生產面積供應國內需求已相當餘裕，反觀我國雜糧產業卻每年大量進口黃豆、小麥、玉米等雜糧高達800萬餘公噸。

為減少水稻面積及復興國產雜糧產業，農糧署自2016年起推動「大糧倉計畫」輔導農友轉作雜糧，生產多元且具本土特色風味的國產雜糧，產品品質較進口雜糧來得新鮮、安全、可追溯、非基改及低碳哩程，非常符合消費大眾對食品安全及健康的期待。

農糧署今年成功媒合永豐棧酒店、中南海國際集團暨台中樂活旅宿聯盟旗下11家飯店，以及大毅老爺行旅等知名飯店，使用國產雜糧入菜，各家飯店所回饋的消費者意見，多持正面與肯定。

ZEBRA位於台中最有藝術美感的大毅老爺行旅一樓，即日起主廚團隊將大顯身手，運用台灣盛產的紅薏仁、黃豆、小麥、紅豆、紅藜等特有優質榖糧，以義大利烹調手法完整呈現在這次的秋季饗宴中。

「秋豐．盛宴」套餐一開始就以大雅的紅薏仁，與新社各式野菇拌炒後，淋上義式特調白酒醋，最後綴上荔枝凍的清甜，為這場盛宴揭開清新甜美的序曲。

湯品「玉米濃湯」以整顆水果玉米打碎與蔬菜高湯一同熬煮，上桌前撒上糙麥爆米花，濃稠香甜的滋味，為秋冬時節注入溫暖。

「本地農場旬令時蔬佐東勢苦茶油醋」擷取台灣當地的番薯、北港花生、玉米等，多達10種洋溢鮮活季節氣息的食材，沾上以義大利黃金比例3:1調和的油醋，採用東勢手工壓制的苦茶油及紅酒醋調製而成，襯的所有食材柔和清新起來。

接著「義式蕎麥麵」是用彰化二林生產蕎麥製成的麵條，與義式辣油醋拌勻，撒上北港脆花生粒。

套餐中主菜「慢煮牛頰肉、牛肚及牛筋」，是以台味為概念重新演繹出羅馬料理中百年經典菜色，將牛頰肉、牛肚及牛筋，和番茄、香草及紹興酒長時間燉煮而成，讓牛肉更為豐嫩味美。

另搭配主廚調製的胡麻油野菇五榖燉飯一起享用，濃郁的芝麻奶香味在唇齒間化散開，讓人極為驚豔。甜點「布丁豆花」上面香甜可口的萬丹紅豆綠豆，品嚐時鹹香義式乳酪脆餅，多層次的風味，為這場家宴畫下幸福句點。

主廚團隊大顯身手，運用台灣盛產的紅薏仁、黃豆、小麥、紅豆、紅藜等特有優質榖糧，以...
主廚團隊大顯身手，運用台灣盛產的紅薏仁、黃豆、小麥、紅豆、紅藜等特有優質榖糧，以義大利烹調手法完整呈現在這次的秋季饗宴中。記者宋健生／攝影
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台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳與農委會農糧署及東勢區農會共同合作，一同推廣「大糧...
台中大毅老爺行旅ZEBRA餐廳與農委會農糧署及東勢區農會共同合作，一同推廣「大糧倉計畫」，今日起至12月4日推出「秋豐．盛宴」套餐。記者宋健生／攝影
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