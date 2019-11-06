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泰鼎前三季每股賺4.24元 Q3每股賺1.4元

2019-11-06 21:17經濟日報 記者尹慧中／即時報導

台商泰國第一大PCB廠商泰鼎-KY（4927）今（6）日公布簡易財務數字，今年前三季淨利約7.83億元，較去年同期5.73億元成長，年成長36.6%，前三季每股稅後純益約4.24元，也優於去年同期3.9元，若扣除上半年第3季每股稅後純益約為1.4元。

泰鼎強調，第4季在成本跟費用會持續努力控制，進而維持好毛利。

泰鼎-KY台商

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