高質量高性價比 緊吸買主目光
2019-11-06 19:53經濟日報 拉斯維加斯訊
來自彰化的川浩企業，今年展出汽車安全帶、賽車安全帶、降落安全帶、貨物拉緊帶、吊帶、拖曳帶、固定帶與扣環等系列產品，研發製造以嚴格品管與安全測試為訴求，開展第一天就吸引不少買主前往洽詢。
福?工業為專營汽車用保險桿、水箱護罩、車燈框等車用塑膠零配件的台灣製造商，此次參展人員，業務部陳經理表示，因所生產的副廠產品已接近原廠水準，性價比相對正廠零件可謂物超所值，提供國外買主更具市場競爭力的後盾支持，此外，也因取得CAPA認證，目前已順利成為北美最大的汽車零組件進口商LKQ最重要的供應商之一。
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台灣最大的汽車內裝開關製造商為升電裝工業，今年則展出一套以雷達、螢幕相輔助的先進行車輔助系統（ADAS），特點在於車輛盲區偵測防撞雷達系統，並透過參加2019AAPEX展積極搶攻北美汽車防撞雷達市場。
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