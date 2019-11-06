永裕揮軍品牌市場 明年Q2代理日製沙龍髮妝品

2019-11-06 18:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ／即時報導



主要供應化妝品、家用品等包材容器的永裕（1323），全力揮軍品牌市場，永裕董事長王威程今（6）日在法說會上預告，公司明年第2季將代理某日製沙龍髮妝品；另外永裕推出的自有保養品品牌「蓓樂膚」也持續推展，希望為公司成長蓄積下一波動能。

永裕今召開法說會，公布前三季稅後純益2.14億元，稍遜去年同期的2.22億元，年減3.6%，換算每股稅後純益2.36元。王威程表示，這主要是受到大陸內需市場不景氣、以及客戶正在「騰籠換鳥」改新包裝影響，造成上海永裕今年表現不如往年。但他強調，這只是短期現象。

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永裕持續深化一條龍布局，永裕原本主攻化妝品、家用品、藥品等包材容器，客戶囊括寶僑（P&G）、萊雅、資生堂、高絲、佳麗寶、花王等一線國際大廠。惟在「美麗經濟」概念下，永裕對於跨足品牌一直躍躍欲試，王威程今透露，永裕準備代理某日製的Salon髮妝品，預計明年第2季就會有結果。

另外永裕前幾年就推出自有保養品品牌「蓓樂膚」，這部分也持續推展，目前蓓樂膚已經開始營銷體膚保養品，預計明年會建構彩妝選色的服務平台，進而推展肌膚監測於預防醫學美容。

永裕推出自有品牌蓓樂膚，最大特色在於同步推出自主研發的膚質檢測儀Skin Carrier，可以檢測皮膚紅腫、過敏、乾燥等問題，再推薦最適合的保養品，以提供客製化的美妝建議與服務，開啟「智能保養」新生活。