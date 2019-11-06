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經營權傳言不斷 長榮：專業經理人經營才是總裁理念

2019-11-06 18:10經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

長榮集團今天表示，因雜誌以「老臣三人組密奪長榮帝國」之聳動標題，再度以長榮集團經營權及有關家族及張榮發基金會董事會改選之事多做揣測，長榮集團認為已傷到公司形象，應說明清楚，若有心人士破壞長榮集團形象，長榮不排除透過法律程序以維護集團聲譽。

首先，內容影片皆經過有心人士用選擇性的資訊斷章取義，諸多與事實不符，雖該刊於出刊前有詢問長榮，卻僅挑選極少數的內容作求證，對此長榮集團深表遺憾。其次， 文中很多內容以「主僕」來形容勞資關係，這完全不符合公司治理，是一種封建時代的思想，長榮集團一直以來都視員工為「家人」，此種說法太不尊重與公司共同打拼所有員工。

長榮集團也表示，自創辦人張榮發總裁辭世後，秉持總裁的理念落實公司治理，旗下各公司皆由專業經理人經營管理，此理念張總裁生前時常提起，並曾於2007年10月接受經濟日報專訪時，該報也以「張榮發:長榮接班人 交給專業經理人，子女只要扮演好大股東角色這樣才能迎向百年企業」為標題，做了整版的報導。

因提到多位長榮資深員工被逼退休一事，長榮集團再度強調，各公司都有董事會，專業經理人須向董事會負責，也由董事會來任命，怎麼會有逼退一說。

基金會屬於財團法人，其性質與公司有別，具公益性質，並無股東概念，故無股東會，董事可獨立行使職權，不應受任何第三人操縱及左右，張榮發文教及慈善二個基金會的董事會及董事個人都是依照法規及基金會章程行使職權，並未受任何人左右。

內文中也多次提及 長榮國際公司董事長柯麗卿，柯董事長為資深長榮人，為人低調，文中引用未具名人士說法文字間出現人身攻擊，諸多內容皆為惡意指控，恐誤導社會大眾。

長榮集團也指出，有關家族訴訟及暴力事件，皆已進入司法程序，事實真相將靜待司法機關的審理結果及檢警單位的調查報告，現在只能靜待真相水落石出。秉持公司治理原則，各公司目前皆由專業經理人帶領，各公司經營和運作不受此傳聞影響，若有心人士破壞長榮集團形象，長榮將予以強烈譴責，不排除透過法律程序以維護集團聲譽。

長榮集團股東會

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