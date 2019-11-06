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率真女孩愛紗 化身夢想大使

2019-11-06 15:54經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

頂新和德文教基金會協同台東知名公益團體孩子的書基金會，「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」上市記者會，邀請來自沖繩率真女孩愛紗化身夢想公益大使。

頂新和德文教基金會從2017年起推動「將才學堂烘烤技職教育計畫」,與書屋在內的許多公益國體合作，免费提供高開懷孩子烘焙技職訓練，學成不僅輔導報考丙級證照:還透過烘浴大賽及就業集合等管道,協助高關懷孩子用這項技能霧找人生出路。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充表示，這些年看見許多年輕朋友因為某些因素不敢做夢，他們的夢想很簡單，基金會成立將才學堂就是想告訴這些孩子們，儘管放心追夢，將才學堂會是你們最大的支柱。

頂新和德文教基金會2017年推出「將才學堂烘焙技職教育計畫」，已在全國各地培訓出300多位擁有一技之長的高關懷孩子,其中將近200位的孩子接受超過10個月、360小時專業技職訓練結業,更有超過半數以上的學員成功取得麵包或蛋糕丙級證照，並陸續投入相關產業或就學，而將才學堂也從2018年開始舉辦內外部圓夢計畫,讓他們出國參賽累積更多經驗與翻轉未來的資本。

愛紗表示，我沒有想到「酒釀洛神長頸鹿夾心餅」的長頸鹿的花紋這麼麻煩，真的要很有耐心還要一直用力壓，平常看擠奶油好像很容易，其實自己做起來很困難。

頂新和德文教基金會創辦人魏應充 “酒釀洛神長頸鹿夾心餅”冠軍餅乾上市記者會。 記...
頂新和德文教基金會創辦人魏應充 “酒釀洛神長頸鹿夾心餅”冠軍餅乾上市記者會。 記者黃淑惠／攝影
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愛紗化身夢想大使。 記者黃淑惠／攝影
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愛紗化身夢想大使。 記者黃淑惠／攝影
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技職頂新魏應充

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