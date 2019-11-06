助觀光發展 Airbnb首度發表多元旅宿規管政策建議原則

2019-11-06 14:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



經過連串各界諮詢與透過民調傾聽在地聲音後，Airbnb今（8）日在台首度發表針對台灣多元旅宿管理的政策建議原則，希望藉此幫助觀光產業發展、支持政府的觀光政策目標，同時處理在地需求。

Airbnb表示，越來越多民眾選擇在國內外旅行時，入住傳統旅館飯店之外的多元旅宿，反映出民眾對於Airbnb與其房東社群所提供的在地、道地、包容與永續的旅遊形式與體驗的需求持續增加。過去一年來，有超過144萬人次的台灣旅客，在海內外旅行時，選擇住在Airbnb，自2015年以來增加了九倍之多。

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為了協助了解台灣民眾對於多元旅宿政策發展的想法，Airbnb委託全球領先行銷傳播集團靈智精實整合行銷在台進行調查，發現有高達85%的台灣民眾曾經入住過飯店旅館之外的多元旅宿，顯示過去被稱為「替代性房源（alternative accommodation）」的多元旅宿選擇，早已不再只是替代性的選擇，更成為在地台灣旅客的主流選擇。

該研究同樣發現，絕大多數台灣民眾支持將多元旅宿合法化（79.7%）－71.2%的受訪民眾認為政府應該在有相關合理規管制度下，將住家分享合法化，另有8.5%的民眾則認為，住家分享應該就地合法，自由開放。

Airbnb也在持續拜訪主管機關與相關調查研究，了解台灣民眾與各界的需求與想法後，在台灣更邁進一步，提出多元旅宿規管方向的政策建議五大原則。這些原則不但參考了民意，也納入了全球已實施的各種規管實務案例，同時支持政府持續發展觀光旅遊產業的政策目標，以及台灣社會的在地需求。

Airbnb亞太區公共政策總監Brent Thomas說：「Airbnb一直以來都希望扮演好與政府合作的負責任好夥伴角色，同時努力協助台灣達到各種旅遊政策目標，例如在2030年達到2000萬入境旅客人次。事實上，我們的在地房東房客社群已經在幫助台灣把旅遊市場的餅做大、更多元化，同時將旅遊業的利益留在在地的社區之中，例如近來特別受到用戶青睞的台南、雲林、台東等非傳統國際旅客偏好的目的地。」

Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜說：「一直以來我們努力學習並了解中央與地方政府與業界人士的想法；如今則更進一步，透過調查聆聽民眾的聲音，了解他們在透過行動在旅行時實際選擇多元旅宿之餘的真實想法。我們因此提出有助產業均衡發展的政策建議原則，便忠實反應了不同的聲音、考量與產業經驗。提出建議原則後，我們會進一步延伸我們與社會各界的對話，與我們已經接觸的朋友，以及更多的新朋友，以我們所提出的建議原則為基礎，延伸更多深度、有效的對話。

這項調查同時也反映出台灣民眾對於這些建議原則的支持。舉例來說，受訪民眾顯然理解多元旅宿與傳統旅館飯店之間的差別，並支持符合比例原則的階層化管理方式－有41.9%的受訪民眾支持應採用新設計的簡易註冊制度與規範來讓多元旅宿合法化；另有35.9%的民眾則認為應該輔導多元旅宿業者取得民宿執照，僅有10.8%的民眾認為應該以旅館的標準來規範多元旅宿。