親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

韓國瑜遭爆買豪宅 高美蘭：洩資遂行政治目的者應受檢視

敲定了！ 林志玲遭爆選這天回台南大婚

助觀光發展 Airbnb首度發表多元旅宿規管政策建議原則

2019-11-06 14:23經濟日報 記者楊文琪／即時報導

經過連串各界諮詢與透過民調傾聽在地聲音後，Airbnb今（8）日在台首度發表針對台灣多元旅宿管理的政策建議原則，希望藉此幫助觀光產業發展、支持政府的觀光政策目標，同時處理在地需求。

Airbnb表示，越來越多民眾選擇在國內外旅行時，入住傳統旅館飯店之外的多元旅宿，反映出民眾對於Airbnb與其房東社群所提供的在地、道地、包容與永續的旅遊形式與體驗的需求持續增加。過去一年來，有超過144萬人次的台灣旅客，在海內外旅行時，選擇住在Airbnb，自2015年以來增加了九倍之多。

為了協助了解台灣民眾對於多元旅宿政策發展的想法，Airbnb委託全球領先行銷傳播集團靈智精實整合行銷在台進行調查，發現有高達85%的台灣民眾曾經入住過飯店旅館之外的多元旅宿，顯示過去被稱為「替代性房源（alternative accommodation）」的多元旅宿選擇，早已不再只是替代性的選擇，更成為在地台灣旅客的主流選擇。

該研究同樣發現，絕大多數台灣民眾支持將多元旅宿合法化（79.7%）－71.2%的受訪民眾認為政府應該在有相關合理規管制度下，將住家分享合法化，另有8.5%的民眾則認為，住家分享應該就地合法，自由開放。

Airbnb也在持續拜訪主管機關與相關調查研究，了解台灣民眾與各界的需求與想法後，在台灣更邁進一步，提出多元旅宿規管方向的政策建議五大原則。這些原則不但參考了民意，也納入了全球已實施的各種規管實務案例，同時支持政府持續發展觀光旅遊產業的政策目標，以及台灣社會的在地需求。

Airbnb亞太區公共政策總監Brent Thomas說：「Airbnb一直以來都希望扮演好與政府合作的負責任好夥伴角色，同時努力協助台灣達到各種旅遊政策目標，例如在2030年達到2000萬入境旅客人次。事實上，我們的在地房東房客社群已經在幫助台灣把旅遊市場的餅做大、更多元化，同時將旅遊業的利益留在在地的社區之中，例如近來特別受到用戶青睞的台南、雲林、台東等非傳統國際旅客偏好的目的地。」

Airbnb台灣暨香港公共政策總監蔡文宜說：「一直以來我們努力學習並了解中央與地方政府與業界人士的想法；如今則更進一步，透過調查聆聽民眾的聲音，了解他們在透過行動在旅行時實際選擇多元旅宿之餘的真實想法。我們因此提出有助產業均衡發展的政策建議原則，便忠實反應了不同的聲音、考量與產業經驗。提出建議原則後，我們會進一步延伸我們與社會各界的對話，與我們已經接觸的朋友，以及更多的新朋友，以我們所提出的建議原則為基礎，延伸更多深度、有效的對話。

這項調查同時也反映出台灣民眾對於這些建議原則的支持。舉例來說，受訪民眾顯然理解多元旅宿與傳統旅館飯店之間的差別，並支持符合比例原則的階層化管理方式－有41.9%的受訪民眾支持應採用新設計的簡易註冊制度與規範來讓多元旅宿合法化；另有35.9%的民眾則認為應該輔導多元旅宿業者取得民宿執照，僅有10.8%的民眾認為應該以旅館的標準來規範多元旅宿。

Airbnb稍早公布的一項研究數字顯示，房東與房客社群在2018年對台灣的直接經濟貢獻高達新台幣160億元以上，該研究亦顯示，Airbnb旅客將其旅遊支出的46%，花費在鄰近房源的在地社區之中。

Airbnb台灣及香港公共政策總監蔡文宜和亞太區公共政策總監Brent Thom...
Airbnb台灣及香港公共政策總監蔡文宜和亞太區公共政策總監Brent Thomas發表Airbnb多元旅宿五大規管建議原則。　圖／Airbnb提供
分享

Airbnb觀光公共政策旅遊業

相關新聞

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

賣《天氣之子》《解憂雜貨店》賺翻 他要讓角川成為「內容版迪士尼」

2019-11-06 13:57

遠傳攜手小7 首創數位便利體驗店

2019-11-06 12:10

六福皇宮原址新租客 JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 14:36

工研院攜手中鋼 打造鋼鐵產業研發平台

2019-11-06 14:01

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

工研院、中鋼攜手成立平台 拚半導體關鍵材料國產化

2019-11-06 12:20

工研院攜手中鋼 打造鋼鐵產業研發平台

2019-11-06 12:18

響應26條參與大陸循環經濟？張子敬：失敗的很多

2019-11-06 09:29

群曜醫電攜吉林大學第三醫院 簽署臨床試驗合作計畫

2019-11-06 09:22

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

台商在東協／和鼎隆攻越南 12年蓋400廠

2019-11-06 00:23

台商在東協／簡智明高效率 30分鐘設計一座廠房

2019-11-06 00:22

寶成集團 助兩岸年輕人實踐創意

2019-11-06 00:14

創新論壇／井琪：5G服務 創新體驗

2019-11-05 23:46

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

策略行銷／薛承雄…特色經營 重塑財富新價值

2019-11-05 23:16

失智照護／認識失智症 適時伸援手

2019-11-05 23:16

古書今贏／競業禁止也要同理關懷

2019-11-05 23:16

賓士電動車 拚明年上路

2019-11-05 23:16

充電站商機 含金量高

2019-11-05 23:15

星國貿易平台 可借鏡

2019-11-05 23:14

管理錦囊／管理別人 先學習管理自己

2019-11-05 23:00

台灣品牌打敗歐美大廠 獲全球永續美妝最高榮譽

2019-11-05 21:38

長榮航深耕北美 登美國紐約時代廣場

2019-11-05 17:19

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

雙11逼近 3C通路商備戰

2019-11-05 14:39

樺晟世紀跨海結盟 推MIT風電組件

2019-11-05 14:39

2020年華航月厝 要把台灣最美的風景讓旅人看見

2019-11-05 12:32

補助政策改變 恐影響首購換電動車意願

2019-11-05 12:15

ITF國際旅展周五開跑 飯店線上旅展買氣已先增五成

2019-11-05 11:57

商業服務業景氣預測 至明年Q3仍是緩緩下降

2019-11-05 10:48

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

信義房屋揪CNEX 用影像看見全民社造正能量

2019-10-28 14:06
看更多

熱門文章

驚傳緋聞風暴 台企銀總座施建安常董會申請退休獲准

2019-11-05 16:59

網友欽羨「世界唯一」星宇手機殼 釣出K董張國煒親回應

2019-11-06 12:25

六福皇宮原址新房客敲定！JR東日本大飯店2021年迎賓

2019-11-06 12:44

緋聞「掰」了台企銀總經理 誰最有機會來接？

2019-11-05 22:52

台企銀總座傳偷吃女秘書 財部：會妥適處理

2019-11-05 17:04

台化、南亞 下修Q4營收展望

2019-11-06 00:42

經部：RCEP將衝擊我3成貿易額

2019-11-06 00:24

台積供貨華為 打亂三星CPU盤算

2019-11-06 00:36

名家觀點／過去養房到老 未來以房養老

2019-11-06 00:56

中華電推絕配方案 黏住寬頻用戶

2019-11-06 00:26

彭博：台積電陷美中「夾心餅乾」

2019-11-05 23:54

陸企來台發行「寶島債」 金管會正面看待

2019-11-05 20:12

數位帳戶夯 挑戰300萬戶

2019-11-05 23:04

人民幣升破7 台幣飛躍30.4元

2019-11-05 23:53

新台幣匯率升3.4分收30.371元 逾一年四個月新高

2019-11-05 16:16

施建安掌台企銀績效讚 困緋聞常董會沒開完就走人

2019-11-05 22:43

鴻海登陸參展 秀半導體實力

2019-11-06 00:37

台糖暫緩太陽光電招標

2019-11-06 00:26

外資瘋狗浪？熱錢連二月狂灌2200億元 10月創21月新高

2019-11-05 20:10

陳冲：沒做好基本工 最低工資法只是最低便當法

2019-11-06 11:51

宏碁攜諾華 攻AI醫療應用

2019-11-06 00:28

台塑四寶 10月業績上揚

2019-11-06 00:41

萬里雲完成600萬美元募資 將在台港星擴大招募人才

2019-11-05 16:18

台中19家申請無薪假 中美貿易衝擊科技業中市僅准1家

2019-11-06 13:32

迎戰純網銀 傳統銀數位帳戶升至282.5萬戶、年增87%

2019-11-05 22:01

台企銀總經理施建安爆緋聞 公司發新聞稿回應

2019-11-05 18:47

星展銀、長榮海 推區塊鏈服務

2019-11-05 23:17

大立光產能有限 將專攻高階產品

2019-11-06 00:34

浩鑫將入主暄達 跨足長照

2019-11-06 00:27

統一超商攜手愛金卡導入icash Pay 吸引無信用卡族

2019-11-05 20:14

陸26條影響台商回流？經部二周內提因應解決之道

2019-11-06 11:01

中信世界12強派對 嗨翻

2019-11-06 00:20

台積電好威 市值突破8兆元

2019-11-06 00:37

台積電第4季資本支出估創新高 三星同登峰

2019-11-06 09:59

追逐亞洲高收益債？謝金河：小心下一個地雷

2019-11-06 12:15

六福皇宮原址重點燈 傳租金比過去「合理」

2019-11-06 14:21

數位存款帳戶開戶數衝破280萬戶 台新銀占逾5成

2019-11-05 22:48

專利申請 半導體奪冠、AI緊追

2019-11-05 23:38

光陽電動機車 米蘭展吸睛

2019-11-06 12:50

中華電搶客 打VTuber牌

2019-11-06 00:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top